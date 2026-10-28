러너스 니→왼 무릎 과신전→충격 2개월 무릎 부상. 철인 앤서니 에드워즈 쓰러졌다. MVP, 올-NBA팀 수상 물거품

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[스포츠조선 류동혁 기자] 미네소타 팀버울브스의 에이스이자, 리그 최고 슈팅 가드 중 한 명인 앤서니 에드워즈는 NBA 대표적인 철인이었다.

2020~2021시즌 데뷔 이후 매 시즌 70경기를 소화했다. 2022~2023시즌부터 3시즌 연속 79경기에 출전했다.

공수 겸장의 뛰어난 활동력을 가졌지만, 그는 별다른 부상을 입지 않았다. 비 시즌 철저한 운동을 바탕으로 타고난 강골 신체조건을 자랑했다.

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그런데, 지난 시즌 오른 무릎 부상을 당했고, 21경기에 결장했다.

올 시즌 에드워즈는 쾌조의 출발을 했다. 개막전인 마이애미 히트전에서 45득점을 폭발시켰다. 개막전 2연속 40득점 이상을 올렸다. NBA 역대 세번째였다. 윌트 체임벌린, 마이클 조던이 '유이'했다.

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27일(이하 한국시각) 클리블랜드전에서도 47득점을 폭발시켰다. 평균 33.3득점, 4.8리바운드, 3.5어시스트, 2.0스틸을 기록 중이었다. 압도적 퍼포먼스였다.

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하지만, 오른쪽 무릎에 이상이 생겼다.

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미국 ESPN은 28일 '미네소타 앤서니 에드워즈는 오른쪽 무릎에 관절경 수술을 받아 최대 2달간 결장할 예정이라고 발표했다'고 보도했다.

이 매체는 '에드워즈는 지난 일요일 토론토 랩터스와의 홈 개막전 승리 도중 오른쪽 무릎에 이상을 느꼈다. 부상자 명단에 올랐지만, 미네소타 크리스 핀치 감독은 당시 장기적인 문제로 걱정하지 않는다고 말했다'고 보도했다.

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이 매체는 '지난 시즌 에드워즈는 오른 다리에서 러너스 니를 앓았다. 마지막 22경기 정규시즌 중 9경기를 부상 관리로 결장했고, 1라운드 플레이오프 시리즈에서 왼쪽 무릎 과신전 부상을 입었다. 프리시즌 동안 에드워즈는 여름 동안 무릎 회복을 위해 휴식을 취했다. 훈련 캠프 동안 무릎 문제는 없었다'며 '에드워즈는 커리어 최고의 출발을 보였다. 첫 4경기에서 평균 33.3점(리그 2위), 48%의 슈팅 성공률을 기록했다'며 '2달을 결장하면 MVP와 올-NBA팀의 필수 조건인 65경기 출전을 할 수 없다'고 했다.류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com