NBA 첫 파워랭킹 공개! 1위 OKC, 2위 미네소타. 충격의 LAL과 골스. LAL 6위, 골스는 최악이다.

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[스포츠조선 류동혁 기자] 2026~2027시즌 NBA 첫 파워랭킹이 발표됐다.

오클라호마시티 썬더가 1위를 차지했다.

미국 ESPN은 28일(이하 한국시각) NBA 30개팀 파워랭킹을 발표했다.

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1위는 오클라호마시티 선더다. 4전 전승을 기록했다. 패배가 없다. 이 매체는 '오클라호마시티 선더는 제일런 윌리엄스와 케이슨 월러스의 시즌 아웃 부상을 당했다. 샤이 길저스 알렉산더는 여전히 강력한 에이스이고, 아제이 미첼의 역할이 높아졌다. 여전히 강력한 전력을 가지고 있다'고 했다.

2위는 미네소타 팀버울브스다. 이 매체는 '앤서니 에드워즈와 라멜로 볼의 케미는 놀랍다. 두 선수가 코트에 나섰을 때 120.8의 공격 레이팅을 기록했는데, 놀라운 기록이다. 하지만, 에드워즈가 오른쪽 무릎 관절경 수술로 인해 최대 두 달간 결장한다는 점은 최대 악재'라고 했다.

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3위는 디트로이트 피스톤스, 4위는 휴스턴 로케츠가 차지했고, 5위는 필라델피아 76ers가 차지했다.

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필라델피아에 대해 이 매체는 '필라델피아는 경기당 평균 8.8개의 공격 리바운드를 기록했다. 경기당 공격 리바운드 29위, 경기당 총 리바운드 26위에 머물러 있다. 하지만, 3승1패로 좋은 출발을 보이고 있고, 앞으로 더 강해질 수 있다'고 했다.

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LA 레이커스가 6위를 차지했고, 토론토 랩터스, 보스턴 셀틱스, 샌안토니오 스퍼스, 포틀랜드 트레일 블레이저스가 그 뒤를 이었다. 예상대로 오클라호마시티가 1위를 차지했고, 강력한 우승후보 샌안토니오는 2승2패, 9위에 그쳤다.

스테판 커리가 이끌고 있는 골든스테이트 워리어스는 27위 랭크되며 최하위권으로 떨어졌다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

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◇ESPN 선정 NBA 파워랭킹

팀=순위

1=오클라호마

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2=미네소타

3=디트로이트

4=휴스턴

5=필라델피아

6=LA 레이커스

7=토론토

8=보스턴

9=샌안토니오

10=포틀랜드

11=인디애나

12=덴버

13=클리블랜드

14=멤피스

15=애틀랜타

16=뉴욕

17=샬럿

18=올랜도

19=피닉스

20=올랜도

21=유타

22=댈러스

23=LA 클리퍼스

24=마이애미

25=시카고

26=뉴올리언스

27=골든스테이

28=밀워키

29=브루클린

30=새크라멘토