"최악의 슈퍼스타!" 667억원 연봉의 무릎부상, 쓰러진 카와이. NBA 빅 마우스 "일 안하고 돈 받는데는 마스터 클래스"

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[스포츠조선 류동혁 기자] '최악의 슈퍼스타!'

충격적 비판이다. 토론토 랩터스로 이적한 카와이 레너드가 쓰러졌다. 이번에도 왼쪽 무릎 부상이다.

미국 농구전문매체 바스켓볼 뉴스는 29일(이하 한국시각) '토론토 랩터스 팬들에게 힘든 소식이 전해졌다. LA 클리퍼스에서 토론토로 랩터스로 이적한 카와이 레너드가 왼쪽 무릎 부종으로 몇 주간 결장할 것으로 예상된다'고 보도했다.

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레너드는 35세다. 적지 않은 나이다. 최근 몇 년간 만성 무릎 부상이다. 비 시즌 LA 클리퍼스와 부정계약에 따른 징계를 받기도 했다. 그리고 이적했다.

토론토로 팀을 옮겼다. 레너드는 샌안토니오 스퍼스에서 2018년 토론토로 이적했다. 그리고 환상적 퍼포먼스를 보였다. 2019년 토론토 프랜차이즈 역사상 처음이자 유일한 챔피언십을 이끌었다.

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토론토는 올 시즌 강력한 다크호스로 떠올랐다. 기존 스카티 반스, 임마뉴엘 퀴클리, RJ 배럿이 있었다. 풍부한 경험과 공수 겸장의 레너드가 가세하면서 토론토의 전력은 한 단계 업그레이드됐다는 평가를 받았다. 물론 변수도 있었다. 레너드의 부상이었다. 건강한 레너드는 여전히 리그 최고 수준의 포워드이자 에이스. 하지만, 무릎 부상이 있었다. 결국 시즌 초반 부상이 발생했다.

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ESPN은 '레너드의 무릎 MRI 검사 결과에서는 구조적 손상이 없었다. 하지만, 무릎에 이상이 생겼고, 최소 2주 이상의 결장이 예상된다'고 했다.

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NBA 전문가이자 빅 마우스로 유명한 스티븐 A 스미스는 ESPN의 NBA 프로그램 '퍼스트 테이크'에서 레너드를 맹비난했다.

그는 '레너드는 스포츠 역사상 최악의 슈퍼스타다. 그의 부상은 거짓은 아니다. 그건 의심하지 않는다. 하지만, 그는 수억 달러를 받는다. 오프시즌에 운동할 기회가 없었다는 얘기는 듣고 싶지 않다'며 '그는 베테랑이다. 그는 시즌을 준비하기 위해 무엇이 필요한지 정확히 알고 있다'고 했다.

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즉, 비 시즌 레너드는 철저한 준비를 하지 않았고, 슈퍼스타로서 에이스의 책임을 제대로 지지 않았다고 비판한 것이다.

그는 '그는 (부상으로 결장해도) 돈을 받을 것이다. 믿을 수가 없다. 일하지 않고도 돈을 받는 방법을 그는 잘 알고 있다. 이 부분에서는 마스터 클래스다'라고 했다.

그는 올 시즌 5030만 달러를 받는다. 2027~2028시즌 5610만 달러, 2028~2029시즌에는 5890만 달러를 받는데, 플레이어 옵션(FA로 이적할 지, 팀에 잔류해 연봉을 수령할 지에 대한 옵션)까지 가지고 있다.

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레너드는 올 시즌 초반 경기당 평균 19.5득점, 7.5리바운드, 1.5어시스트, 그리고 3.5스틸을 기록했다. 3.5스틸은 임팩트가 강력했다. 그의 수비력은 리그 최상급이다. 슈팅 효율은 좋지 않았다. 필드골 성공률 32.4%, 3점슛 성공률 28.6%에 그쳤다. 반복되는 무릎 부상의 후유증으로 추정된다. 중요한 것은 그가 코트에 나서지 않는다는 점이다. 아무리 좋은 기량을 가져도 코트에 뛰지 않으면 소용이 없다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com