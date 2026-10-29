여자농구 우승 경쟁 안갯속…우리은행-KB-BNK-하나은행, 4강 판도 가능할까

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'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구'가 11월 1일 KB스타즈와 BNK썸의 개막전을 시작으로 6개월간의 대장정에 들어간다.

지난 시즌 개막 전부터 KB스타즈가 '1강'으로 꼽혔던 것과 비교하면, 올 시즌은 어느 팀도 쉽게 우승을 장담하기 어려운 경쟁 구도가 펼쳐질 것으로 예상된다. KB의 우승을 함께 이끌었던 강이슬을 FA로 전격 영입한 우리은행의 전력이 3년만에 급상승한 반대 급부로 전력이 하락한 디펜딩 챔프 KB의 백투백 우승은 쉽지 않아 보인다.

여기에 국내외 선수로 전력을 탄탄하게 보강한 BNK와 신한은행, 지난해 정규리그 2위 돌풍을 일으킨 하나은행, 베테랑 배혜윤의 은퇴 공백을 한단계 더 성장한 이해란의 존재감으로 메우려는 삼성생명이 판도를 뒤흔들겠다는 각오를 다지고 있다. 여기에 자유계약을 통해 영입한 수준급 아시아쿼터 선수, 다양한 경험을 갖춘 해외동포를 포함한 신인선수들의 가세까지 맞물리면서 전체적인 전력 평준화가 이뤄졌다는 평가까지 나온다.

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지난 27일 열린 개막 미디어데이에서 가장 주목을 받은 팀은 단연 우리은행이었다.

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2023~2024시즌 챔피언에 오른 후 박혜진 최이샘 나윤정의 FA 이적과 박지현의 해외 진출까지 무려 주전 4명이 빠진 우리은행은 지난 2년간 사실상 김단비 홀로 책임지는 원맨팀이었다. 하지만 올 시즌을 앞두고 전주원 코치가 감독으로 새롭게 부임했고, 강이슬을 데려왔으며 일본 W리그 경험이 상당한 아시아쿼터 후지모토 마코와 카타야마 나나 등을 일찌감치 영입해 팀워크를 끌어올리며 이달 초 열린 박신자컵에서 준우승까지 차지하는 등 오랜만에 다시 탄탄한 전력을 과시했다.

WKBL이 조사한 설문조사에서 팬과 선수들이 우리은행의 우승 가능성을 가장 높게 평가한 이유이기도 하다. 전주원 감독은 "감독 데뷔 시즌임에도 우승 후보로 꼽아주셔서 솔직히 부담되지만, 선수들이 훈련을 잘 소화하고 있다. 이들을 믿고 가보겠다"며 나름의 자신감을 보였다.

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반대로 지난 시즌 통합우승을 이끈 허예은 강이슬 박지수 등 이른바 '허강박 트리오'에서 강이슬이 빠졌고, 박지수가 수술과 재활을 거쳤지만 아직 완전한 상황이 아닌 KB스타즈로선 다소 힘겨운 초중반 레이스가 예상된다. FA로 영입한 윤예빈을 비롯해 나윤정 양지수 이채은 이윤미 등이 매 경기 15득점 이상을 책임졌던 강이슬의 공백을 어떻게 메울지가 백투백 우승 도전의 관건이다.

5개팀으로부터 가장 선수의 뎁스가 두터워졌다는 평가를 받은 BNK도 2년만에 다시 정상 도전에 나선다. BNK는 기존 국가대표급 선수단에 최이샘과 아시아쿼터 타니무리 리카, 바네사 데 헤수스를 더하며 강력한 3강 후보로 떠올랐다. 박정은 BNK 감독은 "젊은 선수들의 성장도 상당하다. 이들을 얼마나 조화롭게 로테이션으로 활용하느냐에 성적이 달렸다"고 강조했다.

하나은행은 별다른 전력 보강이 없었지만, 지난 시즌 센세이션을 일으켰던 강력한 체력과 빠른 공수 트랜지션을 활용한 젊은 선수들의 플레이 완성도를 한단계 더 끌어올린다면 플레이오프 진출권인 4강 후보로는 무난하게 꼽히고 있다.

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신한은행은 4강 구도를 위협할 최고의 '다크호스'로 떠올랐다. 일본 W리그에서 주전으로 뛰었던 노구치 사쿠라라는 특급 아시아쿼터 선수에다 신인 드래프트 1순위로 역시 W리그 경험이 상당한 동포선수 가네다 마나까지 영입, 홍유순과 더불어 '일본파 3인방'을 구성한 시너지 효과에 큰 기대를 걸고 있다. 신이슬 신지현 김지영 등 가드 3인방도 중위권 도약의 키를 쥐고 있다.

삼성생명은 베테랑 배혜윤과 김단비의 은퇴로 높이와 경험에서 공백이 생겼지만, 아시안게임을 거치며 더 성장한 이해란을 중심으로 6개 구단 중 가장 젊어진 팀의 패기를 앞세운다. 하상윤 삼성생명 감독은 "지난 시즌 챔프전에 올랐던 우리가 올 시즌은 꼴찌 후보라는 평가가 기분 좋지는 않다. 강하게 부딪히고 스피드를 앞세워 예상을 뒤집겠다"고 말했다.

올 시즌은 정규리그가 7라운드로 확대돼 팀당 35경기씩 총 105경기를 치르고, 올스타전 브레이크 정도를 제외하곤 쉬는 기간이 거의 없어 원활한 로테이션이 더욱 중요해졌다. 아시아쿼터 선수 2명이 2~3쿼터에 연달아 함께 출전할 수 있게 된 점도 경기 운영에 상당한 변수가 될 전망이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com