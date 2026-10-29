KB스타즈, 11월 1일 홈 개막전…통합우승 기념품 증정·7700만원 기부

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여자 프로농구 청주 KB스타즈가 통합우승의 기쁨을 팬들과 나누며 2026~2027시즌 홈경기의 막을 올린다. 우승 기념품과 팬 참여형 이벤트를 마련하고, 연고지 청주를 위한 기부 활동도 이어간다.

KB스타즈는 오는 11월 1일 오후 4시 청주체육관에서 BNK썸을 상대로 2026~2027시즌 홈 개막전을 개최한다고 밝혔다. 지난 시즌 챔피언 간 맞대결로, KB스타즈는 2025~2026시즌 통합우승을 기념해 입장 관중 선착순 2500명에게 미니 메달을 증정한다.

주말 홈경기에는 구단의 역사를 담은 '헤리티지 배지' 증정 행사도 진행한다. 대표 팬 프로그램인 '옐로우데이'를 통해 매 경기 선착순 1000명에게 배지를 제공하며, 총 9종 가운데 첫 번째로 통합우승 엠블럼 배지를 선보인다.

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경기장 밖에서도 팬들이 참여할 수 있는 행사가 열린다. 지난 시즌 통합우승 트로피와 메달을 활용한 포토존을 운영하고, 우승의 기쁨을 함께 나누는 '골든벨을 울려라' 프로그램도 진행한다. 행사 참가자에게는 금메달 모양 초콜릿을 증정한다.

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경기 중에는 새로운 관중 참여 이벤트를 선보인다. 4쿼터에 원정팀이 자유투를 두 차례 연속 실패하면 관중 전원에게 간식을 제공하는 '노골(No Goal)적인 간식' 이벤트를 일동후디스와 함께 진행한다. 매 홈경기 가장 열정적으로 응원한 팬을 선정해 선수 친필 사인 유니폼을 선물하는 'MVF(Most Valuable Fan)' 프로그램도 마련했다.

하프타임에는 지역사회 기부금 전달식이 열린다. 지난 시즌 경기 기록과 연계해 조성한 약 7700만원을 '토닥토닥 청주' 사업을 통해 연고지 청년과 소외계층 지원에 사용할 예정이다.

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KB스타즈는 2016~2017시즌부터 지역사회 공헌 활동을 이어왔으며, 이번 기부를 포함한 누적 기부금은 6억원에 이른다. 홈 개막전을 우승 축하 행사에 그치지 않고 팬과 지역사회가 함께하는 자리로 꾸민다는 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com