"과거엔 재경기 승인, 지금은 다르다?" KBL'부정선수 사태' 후폭풍, 재경기 논란…KBL 규정도 맹점 많아 "현실 안맞는 내용 무용지물"

LG 윤원상이 26일 소노전에서 결승골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 사진제공=KBL

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 최만식 기자] 한국농구연맹(KBL) 초유의 '부정선수 위닝샷' 사태가 재경기 논란으로 확산할 전망이다.

29일 스포츠조선 취재를 종합하면 소노 구단은 28일 KBL에 공문을 발송하고 '부적절한 선수 교체 승인 등 KBL의 경기운영에 과실이 크다'며 재경기 심의를 요청했다.

소노가 이런 절차를 밟게 된 것은 26일 창원 LG와의 홈경기에서 부실한 경기운영으로 인한 '부정선수' 사태에 피해를 겪었기 때문이다. 이날 경기는 종료 직전 LG 윤원상의 위닝샷으로 109대107, LG의 승리로 끝났다. 한데 종료 6초를 남기고 경기시간이 0.1초도 흐르지 않은 상태에서 심판이 같은 경기규칙을 적용해야 하는 데도 소노의 선수 교체를 불허한 반면 LG의 윤원상 교체 투입을 허용했다. 소노의 항의에도 경기감독관 등 본부석은 이를 바로잡지 못했다.

Advertisement

이제 공은 KBL로 넘어갔다. 관련 규정에 따르면 일단 소노의 재경기 요청은 재정위원회 개최를 요하는 재정 신청이 될 것으로 보인다. KBL 규약 제121조는 심판 판정에 대한 재정 신청을 인정하지 않는다. 하지만 이번 사태는 단순 오심이 아닌 KBL 경기운영본부의 총체적 부실이 주 요인이다.

KBL은 27일 사태가 알려진 뒤 일찌감치 재경기에 대해 '불가'라며 선을 그었다. 경기규칙 제9장 기타사항 B(이의제기 및 재정신청) 규정 상 '경기 종료 후 20분 이내 이의제기 서면으로 제출' 요건을 갖추지 못했다는 이유다.

Advertisement

하지만 이 규정에 맹점이 발견된다. 현실적으로 20분 이내 서면 이의제기를 하기란 거의 불가능하거니와, 이번 사태의 경우 원인을 KBL 측이 제공했다. 경기가 끝난 뒤 소노 구단은 손창환 감독을 통해 심판진에 문제 제기를 했다. 종료 6초 전 소노의 교체를 불허하고,LG엔 허용한 이유가 무엇인지 물었다. 이에 심판진은 '판정이 맞다'는 취지로 설명했다고 한다.

Advertisement

소노-LG전에서 심판들이 비디오 판독을 하고 있다. 사진제공=KBL

LG 윤원상이 26일 소노전에서 결승골을 넣는 장면. 사진제공=KBL

'소노가 앞서 교체 투입했던 이재도는 0.1초도 경과하지 않았기 때문이고, LG는 계속 코트에 있던 정인덕이 벤치의 윤원상과 교체됐기에 가능했다'는 설명이지만 윤원상이 앞서 장민국과 교체된 뒤 시간이 경과하지 않았다는 사실을 간과한 오판이었다.

Advertisement

이 답변은 같은 규정을 잘못, 달리 해석한 판정 오류였던 것으로 추후 확인됐지만, 당시 심판이 확신에 찬듯 주장하니 소노 입장에선 더 문제삼을 수 없었다. 더구나 KBL이 경기 종료 후 양팀에 제출하는 '2분 리포트(경기 종료 전 골든타임인 2분 동안의 판정을 검증하는 사후 보고서)'에도 잡히지 않았다.

이런 과정에서 해당 영상을 찾아 복기하고, 규정을 확인하고, 공문을 찾아 작성하는데 20분은 사실상 불가능하다. 심판의 잘못된 설명으로 인해 이의제기 대상인지 판단하지 못했다.

Advertisement

무엇보다 KBL도 "27일 오전 모니터링 하던 중 부적절한 선수 교체 승인을 발견하고 소노 구단 측에 알려줬다"라고 말했듯이 하룻밤이 지나서야 오류를 확인했다. KBL도 몰랐던 내용으로 20분 안에 이의제기를 하라는 경기규칙 제9장 관련 조항은 결국 무용지물인 셈이다.

"경기 종료 당시 심판의 말을 들을 수밖에 없었고, KBL도 다음 날 인지한 사태인데 어떻게 규정에 맞게 이의제기를 할 수 있나. 지킬 수 없는 규정을 따르지 못했다고 재경기를 애초에 거부하는 것은 어불성설"이라는 게 소노의 항변이다.

이에 대해 주변 농구계에서는 "시대가 변한 만큼 관련 규정 개선은 물론, 신뢰 회복을 위해 재경기에 관한 세부 규정 마련도 고민할 필요가 있다"고 지적했다.

Advertisement

20여년 전, 마련된 현행 관련 규정은 국제농구연맹(FIBA) 기준을 준용한 것이다. 하지만 FIBA 규정은 월드컵, 올림픽 등 국제대회에 주로 적용되는 것으로, 국내 리그에서는 '로컬룰'이 필요하다는 여론이다. 더구나 FIBA의 관련 규정(Appendix C - PROTEST PROCEDURE)에서는 서면 제출 시한을 1시간으로 정하고 있다.

한편, 2003년 4월 대구 동양-원주 TG의 챔피언결정 5차전에서 그 유명한 '잃어버린 15초 사건'이 발생했을 때 동양의 이의제기에 따라 재경기가 승인된 적이 있었다. 계시기 오작동을 모른 채 방치한 부실 경기운영이 인정됐다. 하지만 동양이 더이상 혼란을 피하기 위해 재경기를 하지 않았다. 당시 KBL 경기규칙에는 이의제기 관련 규정이 없었고, 이후 신설됐다.

이번 소노 사태도 과거 동양 사례와 비슷한 경우여서 KBL이 어떤 결론을 내릴지 또다른 이슈로 떠오른다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com