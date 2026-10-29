[현장분석] 트리플더블 달성 베즐리, 쓰러졌다. 현대모비스, KCC에 96-89 충격 반전승리. KCC 7연패 수렁. 현대모비스도 베즐리 부상 초비상!

사진제공=KBL

사진제공=KBL

Advertisement

Advertisement

[울산=스포츠조선 류동혁 기자] 울산 현대모비스가 부산 KCC를 제물로 2연패의 사슬을 끊었다. KCC는 충격의 7연패에 빠졌다.

현대모비스는 29일 울산동천체육관에서 열린 2026~2027시즌 KCC 프로농구 정규리그 홈 경기에서 다리우스 베즐리(23득점, 12리바운드, 10어시스트)의 트리플 더블을 앞세워 KCC를 96대89로 눌렀다.

이우석도 12득점, 9리바운드, 7어시스트로 맹활약했다. KCC는 허훈(19득점, 11어시스트)과 숀 롱(17득점, 13리바운드)이 고군분투했지만, 패배를 막진 못했다.

Advertisement

현대모비스는 3승6패로 공동 7위, KCC는 7연패의 늪에 빠지면서 최하위(2승8패)로 떨어졌다. 단, 현대모비스는 승리의 핵심 주역 베즐리가 4쿼터 도중 발 부상을 입고 들 것에 실려 나갔다. 아직까지 정확한 부상 상태는 알 수 없다. 게이지 프림이 전치 6주의 부상을 입은 현대모비스는 베즐리의 이탈로 초비상 상태가 됐다.

사진제공=KBL

전반전

Advertisement

허훈의 3점포. 속공 상황에서 허웅의 3점포가 잇따라 터졌다. 숀 롱이 골밑을 연속으로 공략했다. KCC가 초반 주도권을 쥐었다.

Advertisement

프림이 없는 현대모비스의 리바운드와 수비는 약화됐다. 12-6, KCC의 리드.

Advertisement

KCC의 약점이 발목을 잡았다. 잇단 턴오버로 기세를 스스로 꺾었다. 현대모비스는 빠른 공격에 의한 베즐리의 돌파 등 공격이 살아났다. 빠른 공격에 의한 서명진 박무빈의 3점포가 터졌다. 결국 20-19, 역전에 성공했다.

KCC는 롱 대신 루이스 킹을 투입. 하지만, 베즐리에게 막혔다. 베즐리는 매우 인상적이었다. 그대로 빠른 공격으로 골밑 돌파. 킹의 슛을 블록한 뒤 속공을 전개한 뒤 박무빈에게 완벽한 패스까지 뿌렸다.

Advertisement

베즐리는 또 다시 킹의 미드 점퍼를 블록하면서 1라운드 맞대결에서 철저하게 밀렸던 수모를 완벽하게 갚았다. 1쿼터 26-23, 3점 차 현대모비스의 리드. 1쿼터 베즐리가 지배했다.

2쿼터, KCC는 외인 2명이 투입됐다. 현대모비스는 프림의 부상으로 베즐리 밖에 없었다. KCC는 허훈, 숀 롱의 연속 득점으로 다시 흐름을 잡았다. 그러나, 베즐리는 강력한 돌파로 바스켓 카운트, 3점 플레이를 완성했다.

단, 베즐리의 고군분투에도 프림 공백은 여전히 있었다. KCC는 롱에게 효율적으로 공을 투입했고, 킹마저 골밑 돌파로 현대모비스 골밑 수비 약점을 공략했다. 킹의 3점포가 벗어났지만, 롱이 공격 리바운드를 잡아서 풋백 득점하는 장면도 있었다. 조금씩 스코어 차이가 벌어졌다. 44-36, 8점 차 KCC의 리드. 단, 현대모비스는 KCC의 외곽 수비 약점을 공략했다. 코너 정준원의 3점포, 아바디아노의 속공 득점이 나왔다.

Advertisement

그러자, KCC는 허웅의 코너 3점포, 킹의 골밑 돌파가 이어졌다. 결국 51-41, 10점 차까지 리드가 벌어졌다. 단, 현대모비스는 추격의 불씨를 살렸다. 김태완이 극적인 3점포를 꽂으면서 54-48, 6점 차로 추격했다. 전반 종료.

사진제공=KBL

후반전

KCC는 롱을 중심으로 한 단조로운 공격. 치명적 KCC의 약점 2가지가 나왔다. 일단 공격 전개 과정에서 실책이 많이 나왔다. 안일한 플레이가 이어졌다. 트랜지션 디펜스가 제대로 되지 않았다.

현대모비스는 강력한 공수 전환으로 쉽게 공격 기회를 만들었다.

결국 현대모비스가 오히려 3쿼터 불리한 형세를 뒤집었다. 김태완과 이우석의 3점포가 잇따라 터졌다. KCC의 수비 활동력은 급격하게 떨어졌다.

역전에 성공했고, 앞서 나가기 시작했다. 결국 74-68, 현대모비스의 우위로 3쿼터 종료.

4쿼터 초반 베즐리는 여전히 강력했다. 특유의 골밑 돌파로 롱과의 매치업에서 우위를 점했고, 드라이브 앤 킥으로 이우석에게 완벽한 패스를 전달했다. 이우석의 코너 3점포가 터졌다. 81-71, 10점 차까지 앞서 나가기 시작했다.

그런데, 뼈아픈 변수가 등장했다. 베즐리가 돌파 이후 백코트 과정에서 혼자 넘어지면서 오른 다리에 통증을 호소했다. 특별한 접촉이 없는 상황에서 당한 부상이기 때문에 더욱 심각해 보였다.

통상적으로 농구에서 비접촉 부상이 훨씬 더 많이 다치는 경향이 있다. 결국 베즐리는 일어서지 못한 채 들 것에 실려 코트를 빠져 나갔다.

81-73, 현대모비스의 리드. 하지만, 4쿼터 7분29가 남은 상황에서 현대모비스는 국내 선수들 만으로 버텨야 했다.

문제는 KCC의 경기력이었다. 허웅이 3점포를 터뜨렸지만, 숀 롱이 골밑 몸싸움 과정에서 파울 아웃.

킹이 들어왔지만, 현대모비스의 스위치 디펜스에 고전하면서 슈팅 적중률이 떨어졌다. 오히려 현대모비스는 이승현의 미드 점퍼로 10점 차까지 점수를 벌렸다.

현대모비스는 이날 베즐리를 중심으로 KCC의 공세를 잘 차단했다. 공격에서 베즐리의 돌파를 중심으로 한 다양한 공격 옵션으로 KCC 수비를 흔들었다. 수비는 약점들이 있었지만, 강한 활동력으로 KCC를 압도했다.

하지만, 프림에 이어 베즐리마저 오른발 부상을 입으며 초비상이 걸렸다. 너무나 안타까운 부상이었다. 현대모비스의 전력이 완성되는 시점이었기 때문에 두 외국인 선수의 부상은 현대모비스에게는 너무나 뼈아프다.

KCC는 부진하다. 시즌 초반 심각한 수준이다. 기본적 수비 활동력이 실종됐다. 현대모비스가 외인 1명밖에 뛰지 못하는 핸디캡을 전혀 활용하지 못했다. 롱에게만 공격을 단순하게 집중했고, 현대모비스의 집중 마크에 막혔다. 경기 중간중간 나온 다양한 실책도 심각한 수준이다. 기본적으로 공수 밸런스가 완전히 흐트러졌고, 팀 케미스트리는 실종됐다. KCC는 허훈 허웅, 킹, 롱 등 핵심들이 여전히 살아있지만, 공격 롤의 배분과 트랜지션 디펜스의 약점이 명확하게 드러났다. 7연패, 2승8패 최하위. 표면적 성적보다 더 심각한 것은 KCC의 경기력이다. 분발이 필요하다. 울산=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com