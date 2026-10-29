[현장리포트] 트리플더블 시즌 1호 다리우스 베즐리. 정확한 부상 상태는? "쓰러지는 순간 발바닥 뚝 소리. 라커룸에서 발 딛는 것은 괜찮았다"

사진제공=KBL

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[울산=스포츠조선 류동혁 기자] 상처 뿐인 영광이 됐다. 울산 현대모비스 다리우스 베즐리는 올 시즌 1호 트리플 더블을 달성했다.

베즐리는 29일 울산동천체육관에서 열린 2026~2027시즌 KCC 프로농구 정규리그 홈 경기에서 23득점, 12리바운드, 10어시스트의 트리플 더블을 달성했다.

베즐리의 맹활약으로 외인 1명만 뛴 현대모비스는 KCC를 잡아냈다.

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하지만, 베즐리는 4쿼터 초반, 돌파 이후 백코트 과정에서 혼자 넘어지면서 오른 다리에 통증을 호소했다. 특별한 접촉이 없는 상황에서 당한 부상이기 때문에 더욱 심각해 보였다.

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통상적으로 농구에서 비접촉 부상이 훨씬 더 많이 다치는 경향이 있다. 결국 베즐리는 일어서지 못한 채 들 것에 실려 코트를 빠져 나갔다.

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베즐리의 부상 상태는 어떨까. 아직까지는 속단할 수 없는 상황이다.

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현대모비스 측은 "베즐리가 코트에서 넘어지는 과정에서 발바닥에 뚝 소리가 났다고 했다. 발바닥 속 근육이나 인대 부상일 가능성이 높다"며 "베즐리는 들 것에 실려 라커룸에 들어간 뒤 임시 진단을 했다. 일어서서 걷는데는 문제가 없었고, 베즐리는 출전을 강행하겠다는 의지를 밝혔지만, 트레이너 파트에서 만류했다"고 했다.

베즐리는 경기가 끝난 뒤 휠체어에 실려 차량으로 이동, 서울에서 정밀검진을 받을 예정이다.

정밀 검진 결과가 나와야 정확한 부상 상태를 파악할 수 있다.

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현대모비스 측은 "큰 부상이 아니길 정말 바란다. 하지만, 뚝 소리가 났다는 것은 발바닥에 문제가 있을 가능성이 높다는 의미다. 발바닥은 통상적으로 다른 부위보다 회복 속도가 더디다. 제발 큰 부상이 아니길 바란다"고 했다.

시즌 전 베즐리의 경기력은 좋지 않았다. 하지만, 올 시즌 초반 베즐리는 최고의 2옵션 외인으로 평가받고 있다. 강력한 수비력을 자랑한다. 뛰어난 높이와 탁월한 블록슛 능력을 지니고 있고, 수비 활동력도 좋다. 이날도 KCC 루이스 킹의 슛을 2차례나 블록하는 등 강력한 수비력을 보였다. 공격력도 개선되고 있다. 최근 3점슛 성공률은 50%가 넘어가고 있고, 특유의 로 픽업(돌파 시 공을 짧게 드리블 한 뒤 두 손으로 잡아 그대로 올라가는 기술)에 의한 방향 전환, 그리고 거기에 따른 골밑 돌파는 알고도 못 막는 수준이다. 예리한 골밑 돌파에 의한 드라이브 앤 킥도 수준급이다. 게다가 특유의 리더십까지 발휘하면서, 현대모비스 팀 동료들과 잘 융화하고 있다. 하지만, 현대모비스는 게이지 프림(무릎 내측인대 파열. 전치 6주)에 이어 베즐리마저 발바닥 부상을 입으면서 초비상이 걸렸다. 울산=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com