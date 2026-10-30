'한 번도 지지 않았다' 서울 삼성 질주, 개막 9연승 KBL 신기록 작성

사진제공=KBL

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[스포츠조선 김가을 기자]남자프로농구 서울 삼성이 KBL 새 기록을 작성했다. '개막 9연승' 대기록을 썼다.

삼성은 30일 고양소노아레나에서 열린 고양 소노와의 '2026~2027시즌 KCC 프로농구' 원정 경기에서 95대87로 꺾었다. 이날 승리로 삼성은 KBL 사상 처음으로 개막 9연승, 1라운드 전승을 달성했다. 종전 기록은 2011~2012시즌 원주 동부(현 DB), 2014~2015시즌 고양 오리온의 개막 8연승이었다.

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소노는 1쿼터에만 3점 슛 6개를 쏟아부으며 분위기를 띄웠다. 하지만 경기 시작 5분 만에 외국인 선수 자니 오브라이언트가 허리 통증으로 코트를 떠나는 악재를 맞았다. 삼성은 케렘 칸터가 1쿼터에만 13득점을 기록하는 힘을 발휘하며 리드를 잡았다. 삼성이 32-26으로 기선을 제압했다.

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마음만 급한 소노는 잦은 범실로 스스로 발목을 잡았다. 삼성은 틈을 놓치지 않고 쿼터 중반 49-35, 14점 차까지 달아났다. 이후 소노가 연속 9득점으로 맹추격했으나 삼성은 크리스 맥컬러를 앞세워 리드를 지켰다. 삼성이 전반을 54-46으로 앞서나갔다.

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후반 들어 상황이 바뀌었다. 삼성이 3쿼터에만 실책 9개를 범하며 흔들렸다. 그 사이 소노는 66-69, 3점 차까지 추격에 성공했다. 삼성은 3쿼터 종료 1분 28초를 남기고 맥컬러가 비신사적 U-파울 누적으로 퇴장당해 위기에 놓였다.

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70-69, 1점 앞선 채 4쿼터에 돌입한 삼성은 결국 리드를 내줬다. 소노가 상대 실책을 틈타 경기를 뒤집었다. 이후 두 팀은 점수를 주고 받으며 팽팽하게 격돌했다. 뒷심에서 삼성이 웃었다. 저스틴 구탕과 이규태가 외곽포를 연달아 꽂아 넣으며 점수 차를 벌렸다. 리드를 잡은 삼성은 마지막까지 집중력을 발휘해 대기록의 마침표를 찍었다.

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삼성은 칸터가 32득점-12리바운드로 더블더블을 작성하며 경기를 지배했다. 이관희(18득점), 맥컬러(15득점-10리바운드), 구탕(11득점) 등도 각각 두 자릿수 득점을 기록했다. 소노는 스카티 제임스가 33득점-13리바운드, 이정현이 22득점으로 힘을 냈지만 패배를 막지 못했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com