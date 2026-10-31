삼성생명, 2일 하나은행과 홈 개막전…세부 리조트 숙박권 등 경품 마련

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여자 프로농구 용인 삼성생명 블루밍스가 2026~2027시즌 홈 개막전을 맞아 팬들을 위한 다양한 이벤트를 마련했다.

삼성생명은 11월 2일 오후 7시 용인실내체육관에서 하나은행을 상대로 시즌 첫 홈경기를 치른다. 경기장 입장은 오후 5시 30분부터 가능하며, 선착순 500명에게 해태제과 오예스를 증정한다. 오후 6시 20분부터는 공식 개막 행사가 진행된다. 비시즌 선수단의 훈련 모습이 담긴 영상과 새로운 인트로 영상도 처음 공개할 예정이다.

경기 전에는 2026년 아이치-나고야 아시안게임 테크볼 초대 금메달리스트 이준석이 시투자로 나서 홈 개막전 승리를 기원한다. 하프타임에는 '제이파크 아일랜드 슈팅 챌린지'가 열린다. 제한 시간 안에 슛을 성공시킨 참가자에게는 필리핀 세부에 위치한 제이파크 리조트 3박 4일 숙박권(약 200만원 상당)을 경품으로 제공한다.

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이밖에 경기 중 다양한 이벤트를 통해 보배반점, 땅스부대찌개, 카페인중독 식사권과 온잠 베개, 버팔로 힙색, 건강기능식품 니아르 등도 증정한다. 홈경기 입장권은 WKBL 홈페이지와 공식 앱에서 예매할 수 있다. 온라인 예매 시 현장 구매보다 30% 할인된 가격으로 구매 가능하며, 예매는 경기 시작 후 30분까지 할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com