돈치치 꽈당! 충격 앵클 브레이크 스테판 커리의 철저한 복수. "지독한 결과 나올 줄 몰랐다. 완벽한 오픈 3점은 정말 오랜만"

사진출처=NBA.com

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[스포츠조선 류동혁 기자] 지난 21일(이하 한국시각)이다. NBA 개막전. LA 레이커스와 골든스테이트 워리어스와의 경기였다.

당시 루카 돈치치는 매치업 상대 약셀 렌더보그와 치열한 신경전을 펼쳤다. 당시 경기가 끝난 뒤 렌더보그는 현지매체와의 인터뷰에서 돈치치를 공개 저격했다.

그는 "돈치치에게 완전히 실망했다"고 했다. 코트 위에서 펼친 설전과 행동을 통해 돈치치에 대한 존경심을 잃었다고 했다.

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그리고 지난 10월 31일 두 팀은 또 다시 붙었다.

골든스테이트는 31득점을 기록한 스테판 커리를 아펫워 LA 레이커스를 112-95로 꺾었다.

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이날 경기는 LA 레이커스가 25점 차 리드를 잡아냈지만, 골든스테이트가 후반 맹추격하면서 17점 차 대승을 거뒀다.

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미국 ESPN은 'NBA 역사상 처음으로 25점 차 뒤진 팀이 17점 이상 승리한 팀이 되었다'고 보도했다.

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이날 돈치치는 초반부터 맹활약했다. 하지만, 커리는 3쿼터 8득점, 4쿼터 9득점을 기록했다. 승부처 맹활약했다.

압권은 3쿼터 6분27초를 남기고 나왔다. 커리에게는 영광을 돈치치에게는 굴욕이 나온 경기였다.

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드리블 콤비네이션 이후 돈치치를 넘어뜨렸다. 소위 말하는 앵클 브레이크였다. 커리는 슛 자세를 잡은 뒤 그대로 3점포를 터뜨렸다. 그리고 자신의 두 얼굴을 감싸며 매우 놀란 표정을 지었다.

그는 경기가 끝난 뒤 '그냥 공간을 만들려고 했을 뿐인데, 지독한(nasty) 결과가 나올 줄 몰랐다. 당시 느낌은 잘 모른다. 그렇게 노마크로 완벽하게 오픈된 적은 정말 오랜만인 것 같다. 3점슛을 성공시킨 뒤 그런 얼굴을 한 것은 (농구를) 진심으로 즐기고 있기 때문'이라고 했다.

하지만, 아무렇지 않다는 듯 담담한 인터뷰는 돈치치를 더욱 굴욕적으로 만들 수 있다. 렌더보그와의 신경전을 잘 알고 있는 커리다. 팀 동료이자 막내의 복수를 커리만의 방식으로 '처절하게' 했다. 경기가 끝난 뒤 돈치치와 커리는 서로를 껴안으며 서로를 리스펙했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com