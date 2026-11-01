충격과 공포! 한 순간에 무너진다. 외인 1옵션 4명 부상. KBL 외인 부상 경계령. 역대급 순위 경쟁 최대 변수

사진제공=KBL

사진제공=KBL

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 경기는 흥미롭다. 연일 명승부가 나오고 있다. 단 KBL은 비상이 걸렸다.

팀 전력의 절반을 담당하는 외국인 선수. 1옵션만 무려 4명이 다쳤다. 순위 싸움에 요동이 친다. 충격과 공포다.

올 시즌 KBL은 외인 제도에 변화를 줬다. 외인 2인 보유는 유지, 출전 쿼터를 확대했다. 기존 총 4쿼터에서 6쿼터로 늘렸다.

Advertisement

경기는 흥미진진했다. 자연스럽게 전력의 평준화 현상이 생겼다. 서울 삼성은 9전 전승으로 태풍같은 반란을 일으켰고, 매 경기 혈투가 벌어진다. 경기 흥미도는 급격히 높아졌다.

2명의 외국인 선수가 2, 3쿼터에 동시 출전하면서, 경기는 빨라졌고, 각 팀의 전력 격차는 줄어들었다.

Advertisement

하지만, 부상이 문제다.

Advertisement

안양 정관장 존 무니, 울산 현대모비스 게이지 프림, 원주 DB 헨리 엘런슨, 고양 소노 조니 오브라이언트가 이탈했다.

Advertisement

올 시즌 최고의 외인으로 떠오른 무니는 7경기를 소화한 뒤 무릎 부상으로 전치 8주의 부상을 입었다. 잘 나가던 정관장은 완벽한 적신호가 울렸다. 임시 방편으로 라숀 토마스, 데이본 리드의 조합으로 경기를 치르고 있다. 하지만, 전력의 핵심 무니가 빠진 상황에서 정관장의 객관적 전력이 다운 그레이드된 상황이다.

프림도 마찬가지다. 무릎 내측인대 파열로 최소 6주 간 나오지 못한다. 현대모비스는 설상가상, 최고의 2옵션 외인으로 평가받던 다리우스 베즐리마저 족저근막 파열로 전치 6주 진단이 나왔다. 현대모비스는 그 여파로 지난 가스공사전에서 완패했다. 외인 2명이 모두 나오지 못했다.

Advertisement

DB 엘런슨은 뇌진탕 증세로 결장, 대체 외인 앨런 윌리엄스가 가세했다. 엘런슨은 2m13의 큰 키에 정확한 3점슛과 미드 점퍼가 뛰어난 선수다. 내외곽을 고루 타격할 수 있는 득점력을 가졌다. DB의 전술적 핵심이다.

전력은 요동친다. 케렘 칸터와 크리스 맥컬러 조합을 앞세운 삼성은 9전 전승으로 1위. 아무도 예상치 못한 순위다. 케베 알루마, 라건아 조합이 건재한 대구 한국가스공사 역시 5승5패, 5할 승률을 맞추면서 공동 4위로 뛰어올랐다.

시즌 전 '2약'으로 꼽혔던 두 팀은 상위권에 자리매김. 반면, 현대모비스는 부상의 여파로 3승7패, 9위다. 단독 2위를 달렸던 정관장은 최근 3연패를 하면서 6승4패. 3위 자리도 위태롭다. DB 역시 2연패로 공동 4위에 머물러 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com