반월판 손상 의심! 앤서니 에드워즈 무릎 부상, 예상보다 심각. 美 매체 "두 차례 무릎부상, 반월판 손상 가능성 있다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 미네소타 팀버울브스의 에이스 앤서니 에드워즈의 무릎 부상이 예상보다 더 심각한 수준이라는 주장이 제기됐다.

미국현지매체 스포츠 리햅쇼(The Sports Rehab Show)는 1일(이하 한국시각) '앤서니 에드워즈의 최근 무릎 부상은 8주 결장을 넘어서 양쪽 무릎에 장기적으로 이상이 있을 수 있다'며 '그의 폭발력을 떨어뜨리고 나이가 들면서 경기 스타일을 조정할 수 있다'고 의문을 제기했다.

이 프로그램은 미국에서 기획된 스포츠 의학 전문가들과 NBA, NFL 주요 선수들의 부상에 대한 의학적 분석을 한다.

Advertisement

에드워즈는 미네소타의 절대 에이스다. 리그 최고의 슈팅 가드다. NBA 대표적인 철인이었다.

2020~2021시즌 데뷔 이후 매 시즌 70경기를 소화했다. 2022~2023시즌부터 3시즌 연속 79경기에 출전했다.

Advertisement

공수 겸장의 뛰어난 활동력과 강력한 내구성을 지녔다. 비 시즌 철저한 운동으로 부상을 미연에 방지하기도 했다. 그런데 지난 시즌 오른 무릎 부상을 당했다. 러너스 니였다. 21경기에 결장했다. 게다가 출전을 강행한 플레이오프에서 과도하게 무릎이 꺾이는 과신전 부상을 입었다.

Advertisement

이번 여름 에드워즈는 또 다시 강력한 훈련에 들어갔다. 비시즌 무릎에 대한 부상 리포트는 없었다. 출발은 강력했다. 평균 33.3득점을 폭발시켰다. 비효율적 슈팅 셀렉션을 가다듬었다. 무려 48%의 슈팅 성공률이었다.

Advertisement

그런데, 갑자기 오른쪽 무릎에 관절경 수술을 받았다. 최대 2달간 결장할 예정이다.

리햅쇼는 '미네소타는 에드워즈 무릎 부상의 정확한 성격을 공개적으로 확인하지 않았다. 반월판 손상이 있을 수 있다'고 했다. 무릎 부상 중 최악이 반월판 손상이다. 무릎 인대 손상도 심각하지만, 반월판이 손상되면 회복이 쉽지 않다. 반월판은 무릎의 충격 흡수 패드라고 생각하면 쉽다. 대체가 불가능하고, 후유증이 남기 쉽다.

Advertisement

이 프로그램에 출연한 에반 제프리스 박사는 '작년에 무릎 반월판 문제가 있었는데 그냥 말하지 않은 건지 궁금하다. 무릎 부종은 관절 내부의 연골 문제를 의미하는데, 미네소타는 러너스 니로 표현했다'며 '지난 시즌 플레이오프에서 과신전 부상을 입었다. 양쪽 무릎에 두 번의 문제가 생긴 셈이다. 에드워즈는 25세에 불과하지만, 앞으로 (그의 무릎이) 걱정되긴 한다'고 했다.

블레이크 그리핀을 예로 들었다.

그는 '에드워즈의 무릎 부상은 주목해야 한다. 그의 경기력은 폭발적 운동능력을 기반으로 하기 때문이다. 에드워즈, 블레이크 그리핀 같은 폭발적인 선수들에게 두려운 점이 있다'며 '그리핀은 무릎 부상을 입었고, 수술도 받아야 했고, 운동 능력이 완전히 사라졌다. 에드워즈의 운동능력이 단기간에 상실된다는 의미는 아니다. 하지만, 30살이 되면 어떻게 될 지 궁금하다'고 의미심장한 말을 남겼다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com