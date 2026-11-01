[KBL 리뷰]'5연패→연승' KT, 용병열세 소노에 진땀승…DB, 뒤늦은 홈개막전 LG에 재 뿌려

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[고양=스포츠조선 최만식 기자] 남자프로농구 수원 KT가 용병 열세의 고양 소노를 잡고 연승으로 전환했다.

KT는 1일 고양 소노아레나에서 벌어진 '2026~2027 KCC 프로농구' 소노와의 원정경기서 103대96으로 힘겹게 승리했다. 5승6패를 기록한 KT는 소노(4승7패)를 3연패, 7위로 밀어내는 대신 단독 6위가 됐다.

경기 전 두 팀의 라커룸은 '(외국 선수 2명이)있어도 걱정, 없어도 걱정', 다른 듯 같은 분위기였다. 궁지에 몰린 쪽은 2연패 중인 소노였다. 외국 선수 조니 오브라이언트가 부상으로 빠졌다. 직전 서울 삼성전(87대95 패)에서 점프했다 착지하던 중 허리에 충격을 받아 5분밖에 뛰지 못했다.

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소노는 강지훈을 급하게 엔트리에 올렸지만 오브라이언트의 공백을 메우기에는 아무래도 역부족이었다. 손창환 소노 감독은 "강지훈의 키(2m1)가 있으니 제공권 열세를 조금이나마 만회해보려 한다"면서 "엔트리 12명이 돌아가며 파울로 끊는 작전으로라도 버텨보겠다"며 걱정 가득한 표정이었다.

전날 5연패에서 탈출한 문경은 KT 감독은 "우리도 상대가 외국 선수 1명일 때 패하지 않았느냐"며 한숨 돌릴 여유도 없어 보였다. KT는 지난달 23일 경기에서 외국 선수 2명을 가동하고도 헨리 엘런슨이 빠진 원주 DB에 95대102로 패한 바 있다. 문 감독의 걱정은 '방심은 금물'을 강조하는 의미이기도 했다.

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그렇게 걱정 가득한 가운데 시작된 두 팀의 '6위 더비', 결국 문 감독의 걱정은 기우에 불과했다. 대등하게 외국 선수 1명씩 출전한 1쿼터서는 소노가 주도권을 잡았다. 소노 특유의 '양궁농구'가 초반부터 불을 뿜었다. 3점슛 4개를 성공한 KT에 맞서 소노는 6개를 퍼부은 가운데 스카티 제임스와 케빈 켐바오의 합작 플레이를 앞세워 29-20으로 1쿼터 선점에 성공했다.

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이제 관건은 외국 선수 2명이 출전하는 2, 3쿼터. 외국 선수가 있고, 없고의 차이가 본격 드러나기 시작했다. 소노는 2쿼터에서 23득점을 하는 대신 30점을 내줬다. 득실 마진에서 '-7점'으로 1쿼터의 9점 리드를 거의 다 반납하고 말았다. 한때 역전을 당했다가 쿼터 막판 이정현 이재도 두 가드의 과감한 돌파 공략을 앞세워 재역전한 것은 그나마 다행이었다.

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3쿼터에서도 예상은 빗나가지 않았다. 소노가 트레이 포터(2m9)의 높이를 필두로 골밑 우위를 활용한 KT의 공세에 고전을 면치 못했다. 간신히 유지했던 전반 2점 차 우세는 금세 뒤집혔다. 그럼에도 소노는 지난 시즌 '돌풍 신화'를 연상케 하듯 끈질긴 추격전을 멈추지 않았고, 식스맨 조석호의 '깜짝 3점쇼'까지 곁들이며 홈팬들을 열광케 했다. 조석호는 쿼터 종료 1분19초 전 패리스 배스의 공을 가로채기하면서 U-파울을 유도했다. 이어진 자유투 2개와 공격권에서 연속 득점을 하며 77-73 재역전을 이끌기도 했다. 이후 소노는 배스와 포터에 밀려 77-78로 3쿼터를 마쳤지만 '잘 싸웠다'는 소리를 들을 만했다.

소노는 4쿼터에서도 치열한 공방전과 추격전으로 보는 재미를 선사했지만 승부처에서 연속 턴오버와 자유투 실패로 분루를 삼켜야 했다. '졌잘싸(졌지만 잘 싸웠다)'라는 홈 팬들의 위로가 여운으로 울려퍼진 소노아레나였다.

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한편, 창원에서는 원주 DB가 104대98로 승리하며 창원 LG의 뒤늦은 홈 개막전에 재를 뿌렸다.

고양=최만식 기자 cms@sportschosun.com