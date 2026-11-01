BNK, 개막전부터 박지수 빠진 디펜딩 챔프 KB 격파…높이·뎁스 앞세워 3강 후보 위용 과시

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BNK썸이 개막전부터 KB스타즈를 꺾으며 올 시즌 강력한 3강 후보임을 입증했다.

BNK는 1일 청주체육관에서 열린 'KB스타뱅킹 2025~2026 여자프로농구' 개막전에서 홈팀이자 디펜딩 챔피언인 KB스타즈를 높이와 외곽포 싸움에서 압도하며 82대53로 승리, 가볍게 시즌 첫 승을 거뒀다. 반면 KB는 지난 시즌 통합우승을 이끌었던 박지수가 박신자컵에서 당했던 부상 여파로 이날 경기에 나오지 못했고, 강이슬이 FA로 우리은행으로 이적하며 저하된 공격력의 한계를 극복하지 못하며 만원 관중 앞에서 완패를 당했다.

BNK는 지난 시즌 상대 전적 1승 5패로 KB에 철저하게 눌렸다. 박지수를 상대할 주전 센터가 없었기 때문이다. 하지만 올 시즌은 반대의 상황이다. BNK는 올 시즌을 앞두고 WKBL 유경험자인 센터 타니무라 리카를 아시아쿼터 선수로 일찌감치 낙점해 뽑았고, 국가대표 포워드 최이샘까지 합류시키며 높이를 한층 보강했다. 여기에 월드컵과 아시안게임을 통해 실력과 자신감을 한층 끌어올린 이소희와 안혜지의 존재감까지 전력 상승 요인이 풍부했다.

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개막 미디어데이에서 대부분의 감독들로부터 올 시즌을 앞두고 선수들의 '뎁스'가 가장 두터워진 팀으로 꼽힌 BNK의 장점은 이날 경기에서 그대로 발현됐다. 공격 옵션이 많아지자 부담을 한층 덜어낸 BNK 포워드 김소니아는 박지수와 강이슬이 없는 KB 골밑에서 리바운드를 장악하며 동료들에게 패스를 전달하는데 주력하는 등 전반적으로 공수를 조율하는 역할에 주력하자 박혜진은 외곽 공격, 최이샘은 내외곽 공략에 집중할 수 있었다.

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BNK는 전반에만 김소니아가 11개를 걷어내는 등 리바운드 싸움에서 24-14로 절대적인 우위에 섰다. 다만 이소희가 3점포 3개를 포함해 15득점, 박혜진이 8득점으로 공격을 이끌었지만 스몰 라인업으로 나선 KB의 기습적인 더블팀을 비롯한 적극적인 페인트존 수비에 막혀 전반을 33-28로 근소하게 앞섰다.

KB 선수들의 체력이 떨어지기 시작한 3쿼터부터 BNK의 높이 우위는 더욱 위력이 커졌다. 김소니아가 연속으로 페인트존 공략에 성공한데 이어, 박혜진이 연속으로 3점포를, 김소니아의 패스를 이어받은 최이샘의 골밑 공략까지 성공하며 3쿼터 중반 47-33까지 스코어를 크게 벌리기 시작했다. KB는 3쿼터에 양지수와 사카이 사라의 외곽포로 맞설뿐 별다른 공격의 활로를 찾지 못했다.

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스코어가 벌어지자 공격 기회를 더 많이 잡게된 BNK의 아시아쿼터 선수 바네사 데 헤수스는 4쿼터 시작 후 가벼운 몸놀림으로 3점포를 성공시킨데 이어 골밑슛 2개와 자유투 2개까지 혼자서만 9득점을 연속으로 꽂아 넣으며 또 다른 위력적인 공격 자원임을 입증했다. BNK는 4쿼터 중반 주전들을 대부분 빼고 신인 드래프트 2순위로 뽑은 임연서까지 투입시킬 정도로 여유가 넘쳤다.

결국 리바운드 싸움에서 49-26으로 압도한 BNK는 김소니아가 10득점-15리바운드-7어시스트로 트리플 더블에 가까운 활약을 펼쳤고, 이소희가 17득점, 박혜진이 14득점으로 뒤를 이었다.

청주=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com