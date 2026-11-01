[현장인터뷰] BNK에 29점차 완패…김완수 KB스타즈 감독 "신장은 핑계, 에너지 싸움에서 밀렸다"

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디펜딩 챔피언 KB스타즈가 개막전부터 BNK썸에 완패를 당했다. 특히 높이와 리바운드 싸움에서 일방적으로 밀린 것이 패인이 됐다.

KB스타즈는 1일 청주체육관에서 열린 'KB스타뱅킹 2025~2026 여자프로농구' 개막전에서 BNK에 53대82로 패했다. 지난 시즌 통합우승을 이끌었던 박지수가 박신자컵에서 당한 부상 여파로 결장한 데다 강이슬마저 FA로 우리은행으로 이적하면서 약해진 전력을 극복하지 못했다.

특히 리바운드 싸움에서 26-49로 무려 23개나 뒤졌다. 전반까지는 28-33으로 5점 차 접전을 이어갔지만, 후반 들어 BNK의 높이와 다양한 공격 옵션에 밀리며 점수 차가 크게 벌어졌다. 김완수 KB 감독은 경기 후 리바운드 열세와 선수들의 에너지 부족을 가장 큰 패인으로 지목했다.

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김 감독은 "나부터 정신을 차려야 한다. 공격적인 부분보다는 리바운드, 특히 세컨드 리바운드를 너무 많이 허용했다"며 "박지수가 나오지 못해 신장이 작은 것은 핑계에 불과하다. 상대 선수들보다 에너지 싸움에서 밀렸고, 박스아웃도 제대로 이뤄지지 않았다"고 아쉬움을 드러냈다.

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이날 BNK는 김소니아가 10득점 15리바운드 7어시스트로 골밑을 장악했고, 이소희(17득점)와 박혜진(14득점)이 공격을 이끌었다. 반면 KB는 BNK의 높이를 제어하지 못한 데다 공격에서도 뚜렷한 돌파구를 찾지 못했다.

김 감독은 어린 선수들의 자신감 회복과 역할 수행도 강조했다. 팀의 유일한 전문 빅맨 역할을 맡은 송윤하에 대해선 "나름 잘해줬지만, 앞으로 더 자신의 역할을 자신감 있게 해줄 것이라 생각한다"고 주문했다. 또 국가대표 가드 허예은에게는 보다 간결한 플레이를 당부했다. 김 감독은 "허예은은 국가대표에서 하는 플레이와 팀에서 기대하는 역할이 분명 다르다. 좀 더 심플하게 하자고 주문했다"며 "상대 수비가 강하게 나오더라도 충분히 뛰어넘을 수 있을 것으로 생각한다"고 말했다.

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이어 김 감독은 "개막전부터 홈팬들이 경기장을 가득 채워주셨는데, 이런 경기력을 보여드려 죄송스럽게 생각한다. 다음 경기에서는 좀 더 에너지 넘치는 모습을 보여드리겠다"고 약속했다.

마지막으로 김 감독은 "35경기 가운데 이제 첫 경기를 치렀을 뿐이다. 오늘 경기를 교훈 삼아야 한다. 매를 먼저 맞았다고 생각하겠다"며 "전반에는 나름 괜찮았지만 후반에는 준비한 것들이 잘 나오지 않았다. 선수들이 기죽지 않고 잘해나갈 것으로 기대한다"고 강조했다.

청주=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com