[현장인터뷰] KB스타즈 대파하며 개막전부터 승리한 박정은 BNK 감독, "지난 시즌 되풀이하지 않겠다…이타적인 농구가 우리의 가장 큰 무기"

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개막전부터 디펜딩 챔피언을 상대로 완승을 거둔 BNK썸의 박정은 감독은 선수들의 고른 활약과 이타적인 팀 플레이에 만족감을 나타냈다. 지난 시즌의 아쉬움을 되풀이하지 않기 위해 준비했던 부분들이 첫 경기부터 결과로 이어졌다는 점에서 더욱 의미 있는 승리였다.

BNK는 1일 청주체육관에서 열린 'KB스타뱅킹 2025~2026 여자프로농구' 개막전에서 KB스타즈를 82대53으로 완파했다. 지난 시즌 KB를 상대로 1승5패에 그쳤던 BNK는 이번에는 정반대의 결과를 만들어냈다. 김소니아가 10득점 15리바운드 7어시스트로 골밑을 장악했고, 이소희(17득점)와 박혜진(14득점)이 외곽 공격을 이끌었다. 여기에 최이샘과 바네사 데 헤수스까지 가세하며 한층 두터워진 선수층의 힘을 보여줬다.

경기 후 박정은 감독은 "개막전이고 첫 경기인 만큼 초반에는 로테이션보다는 언니들 위주로 경기를 운영했다. 초반에 언니들이 분위기를 잘 잡아줬고, 후반에는 로테이션에 대한 부담을 덜면서 벤치 선수들도 각자의 역할에 집중할 수 있었다"고 설명했다.

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특히 이날 BNK의 승리는 특정 선수에게 의존하지 않는 팀 농구가 만들어낸 결과라는 점에서 눈길을 끌었다. 리바운드에서 49-26으로 KB를 압도한 가운데 김소니아가 골밑에서 중심을 잡았고, 박혜진과 이소희가 공격을 주도했다. 바네사도 4쿼터에만 11점을 몰아넣으며 새로운 공격 옵션으로 존재감을 드러냈다.

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박 감독은 "스타들이 많이 있는 팀일수록, 자신이 주인공이 되려는 경우가 많다. 결국 선수들이 이타적으로 자신의 역할에 집중했을 때 좋은 팀이 된다고 생각한다"며 "지난 시즌 성적이 큰 자극제가 됐다. 지난해를 되풀이하지 말자는 생각으로 준비했고, 선수들도 이를 실천했다"고 말했다.

이어 "박신자컵이 좋은 약이 됐다. 혼자 주인공이 되려 하기보다는 확실한 자기 역할에 충실하자는 부분을 강조했다"며 "박신자컵 때부터 상대가 트랩 수비를 많이 시도했는데, 선수들의 실력이 좋은 만큼 서로 희생하고 도와야 한다고 생각했는데 잘 이행해줬다"고 덧붙였다.

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김소니아의 활약에 대해서는 칭찬을 아끼지 않았다. 김소니아는 이날 10득점 15리바운드 7어시스트를 기록하며 트리플 더블에 가까운 활약을 펼쳤다. 특히 1쿼터부터 적극적인 리바운드와 패스로 BNK의 경기 운영을 이끌었다.

박 감독은 "김소니아는 에너지와 리바운드에서 팀에 큰 힘이 되는 선수다. 득점만 더 보태면 트리플 더블을 할 줄 알았다"며 웃은 뒤 "A패스가 조금 부족해서 트리플 더블을 만들어주지 못한 게 아쉽다. 그래도 앞으로 34경기가 남았다"고 말했다.

새로운 아시아쿼터 선수 바네사에 대한 기대감도 드러냈다. 박 감독은 "박신자컵에서 이미 가능성을 보여줬다. 미국에선 외곽에서 주로 플레이했지만 1대1 상황에서는 페인트존까지 공략할 수 있는 선수"라며 "한국 농구에 효과적으로 적응하면서 자신의 존재감을 발휘할 것으로 생각한다"고 평가했다. 특히 "농구의 맛을 알아가는 것 같다. (BNK에서 뛰었던 혼혈 선수였던) 김한별만큼 성장할 수 있을 것이라 기대한다. 앞으로도 팬들에게 강한 인상을 남길 수 있을 것"이라고 기대했다.

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국가대표 포워드 최이샘에 대해서는 시간이 더 필요하다는 신중한 평가를 내놨다. 박 감독은 "함께 훈련한 시간이 한 달도 되지 않는다. 경기를 치르면서 맞춰가야 한다고 생각한다"며 "초반부터 중후반까지 자신의 역할에 집중하는 모습이 좋았다. 앞으로 우리 팀의 큰 무기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

마지막으로 박 감독은 개막전 승리의 의미를 선수들에게 돌렸다. 그는 "드디어 개막했는데 시즌 준비 기간이 길었다. 선수들이 정말 고생 많았고, 진지하게 시즌을 준비했다"며 "경기장에 들어와 집중하고 에너지를 끌어올려 각자의 역할을 해줬다. 박지수가 없었지만 우리도 함께 에너지를 올려 승리했다는 점에서 기쁘다"며 이 분위기와 기세를 계속 이어가겠다고 다짐했다.

청주=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com