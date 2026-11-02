삼성생명, '꼴찌 후보' 평가 뒤집었다…두 아시아쿼터 앞세워 개막전에서 하나은행 압도

삼성생명 아시아쿼터 2인방인 모모나(왼쪽)와 한야은이 2일 용인실내체육관에서 열린 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 하나은행과의 개막전에서 합작으로 공격에 성공한 후 손을 맞대며 기뻐하고 있다. 사진제공=WKBL

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용인 삼성생명은 올 시즌 개막을 앞둔 미디어데이에서 팬이나 선수, 미디어로부터 독보적인 '꼴지 후보'로 꼽혔다.

지난 시즌 정규리그 3위를 기록했고, 플레이오프를 거쳐 챔피언 결정전까지 섰던 팀인 것을 감안하면 당연히 자존심이 상할 수 밖에 없다.

절대적인 요인은 단연 베테랑 센터 배혜윤의 은퇴 때문이다. 골밑을 책임진 것은 물론 공수 조율과 게임 메이커 역할까지 팀에서 절대적인 존재감을 뽐냈던 선수가 빠진 것이다. 여기에다 다른 팀에 비해 아시아쿼터 선수의 선발이 늦어졌고, 그나마 뽑은 두 명이 2년 전 우리은행에서 별다른 활약을 펼치지 못했던 미야사카 모모나와 한국이나 일본에 비해 수준이 떨어지는 대만의 국가대표 포워드 한야은이었으니 '언더독'으로 분류된 것도 어쩌면 당연했다.

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비록 이해란이 월드컵과 아시안게임을 거치면서 국가대표에서도 확실한 주포로 자리매김 했지만, 팀에서의 의존도가 더욱 커지면서 올 시즌은 전형적인 '원맨팀'에 그칠 것이란 것이 대체적인 평가였다.

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이런 주위의 '무시'가 기가 죽은 것이 아니라 오히려 자극을 받은 것일까, 삼성생명이 2일 용인실내체육관에서 열린 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 부천 하나은행과의 개막전에서 예상을 깨고 84대66의 완승을 거두며 시즌을 힘차게 출발했다.

게다가 이날 승리의 주역은 모모나, 한야은 등 두 아시아쿼터 선수였다. 모모나는 외곽슛과 리딩에서, 그리고 한야은은 리바운드와 어시스트 등 궂은 일에서 자신의 역할을 톡톡히 해내며 배혜윤의 공백을 나눠서 메우는 모습이었다.

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경기 시작 후 전체적으로 어수선한 플레이가 속출했지만 올 시즌 헐거워진 골밑을 빠른 공수 트랜지션을 통해 매 경기 30개 이상의 3점슛을 시도하겠다는 삼성생명의 콘셉트가 나타나기 시작했다. 1쿼터 김아름과 모모나, 강유림이 각각 1개씩 3점포를 성공시킨데 이어 2쿼터엔 모모나가 혼자서 4개의 3점포를 성공시키며 전반을 44-35로 앞서가기 시작했다.

이어 3쿼터 시작 후 하나은행의 필드골을 6분 넘게 무득점으로 묶은 가운데, 강유림과 조수아의 3점포가 터지면서 60-38, 사실상 승부를 결정지었다. 하나은행은 진안, 박소희 등 국가대표로 나갔던 주전들이 컨디션을 회복하지 못했고, 특유의 압박 수비도 작동하지 못하며 지난 시즌의 압도적인 모습을 보여주지 못한 채 완패를 당했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com