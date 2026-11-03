'부정선수 위닝샷이 유효한 경기상황?' KBL 재경기 불허 사유도 부실투성이…KBL 회신 공문 살펴보니 논란-허점도 많아

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[스포츠조선 최만식 기자] 한국농구연맹(KBL)이 '부정선수 위닝샷' 사태와 관련, 사후 대응 과정도 부실하다는 지적을 받고 있다.

2일 스포츠조선 취재를 종합 하면 KBL은 최근 고양 소노 구단이 제기한 '재경기 요청'에 대한 회신 공문을 보내 '재경기 요청 수용 불가'를 통보했다.

소노 구단은 지난달 26일 창원 LG와의 경기에서 치명적인 부실 경기운영이 발생했다며 구제를 요청한 바 있다. 당시 경기는 종료 6초 전 교체 투입되면 안되는 LG 윤원상이 출전해 결승골을 터뜨린 뒤 종료됐다. 심판은 물론 경기운영 본부석도 '부정선수' 교체 사실을 몰랐다가 이튿날 오전 KBL 모니터링 과정에서 인지됐다.

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이에 소노 구단은 총체적인 경기운영 규정 위반이라며 재경기 심의를 요청했고, KBL은 회신에서 두 가지 수용 불가 사유를 제시했다. 한데 KBL의 회신을 분석한 결과 규정 해석 논란을 초래하는 등 부실한 것으로 드러났다. '재경기 여부'라는 중대 민원을 처리하면서 누가 봐도 수긍할 수 있는 근거를 제시하지 못하면서 또다른 논란을 확산한 것이다.

KBL은 불가 사유 '가'항에서 'KBL 경기규칙 제44조(정정할 수 있는 실수-일반적인 절차)의 제44.1.2항을 준용하여 해당 오류 발생 시점 이후에 이뤄진 경기 상황은 유효한 것으로 판단한다'라고 회신했다.

LG 윤원상이 26일 소노전에서 결승골을 넣는 장면. 사진제공=KBL

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또 '나'항 사유로 2002~2003시즌 챔피언결정전 당시 '경기시간 15초 정지 사례'는 이번 '부정선수 투입' 건과 사실관계 및 적용기준에 차이가 있어 동일한 기준으로 판단하기는 어렵다라고 했다.

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이같은 답변에 대해 심판 출신 농구계 관계자 A씨는 "정정할 수 있는 실수라는 사실을 경기 종료까지 알았다면 정정했을 텐데, 아무도 모르고 지나갔으니 어쩔 수 없다의 의미로 해석할 수 있다"라는 의견을 냈다.

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하지만 이번 사태는 해당 규정을 적용한 것부터 잘못됐다는 지적도 많다. 경기규칙 제44조의 본래 취지는 자유투 미부여·착오 부여, 득점 인정·취소 오류 등 기술적·기록적 실수를 정정하기 위해 만든 조항이다. 출전 자격 없는 선수(부정선수)가 코트에 들어가 득점을 올린 경우는 경기운영 규정 위반 행위이자 승패 결정에 심각한 결함이 발생한 사건이므로, '정정할 수 있는 단순 실수' 범주에 넣는 것은 과도한 규정 확대 해석이라는 것이다.

더구나 제44조 '44.3.2'항은 '이러한 실수들이 경기종료 마지막 상황에 발생되었고, 경기종료 버저가 울리는 시점까지 심판이 경기를 중단 할 수 없었을 경우, 실수는 경기종료 이후 정정되어야 하고, 양팀은 코트 또는 벤치구역에 머물러야 한다'고 규정하고 있다.

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소노-LG전에서 심판들이 비디오 판독을 하고 있다. 사진제공=KBL

그러나 정정돼야 할 실수를 현장 본부석도 발견하지 못한 채 넘어간 이번 사태에 대해 '44.1.2'항 규정을 재경기 불허 사유로 제시한 것은 경기 운영진의 치명적인 관리 소홀 책임을 회피하고 피해 구단에 손실을 전가하는 행위라는 지적이다.

농구계 관계자는 "특히 이번 사태는 심판의 순간적인 판단 실수가 아니라, 교체 대기석 확인-기록석 확인-본부석 승인 등 규정상 체계적인 행정·운영 시스템 전체가 작동하지 않아 발생한 사고이자 명백한 '경기운영 부실'로 봐야 한다"면서 "경기 종료까지 현장에서 아무도 몰랐고, 이튿날 모니터링을 통해서야 발견됐다는 것은 경기 운영 주체인 KBL이 규칙 집행과 통제 기능을 완전히 상실했음을 보여주는 대목"이라고 꼬집었다.

소노 구단 관계자는 "힘들고, 지쳤다. 더이상의 혼란을 피하기 위해서라도 재경기 이슈를 끝까지 문제 삼을 생각은 없지만 KBL의 회신을 받고서도 찜찜한 구석이 남는 것은 사실"이라고 호소했다.

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최만식 기자 cms@sportschosun.com