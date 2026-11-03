미스터 트리플더블러. 드디어 전설이 된다 OKC, 웨스트브룩의 등번호 0번 영구결번

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[스포츠조선 류동혁 기자] 농구밖에 몰랐던 미스터 트리플 더블러가 드디어 전설이 됐다.

오클라호마시티 썬더는 3일(이하 한국시각) 구단 공식 홈페이지를 통해 웨스트브룩의 등번호 0번을 영구결번하겠다는 계획을 발표했다.

영구결번식은 2027년 2월 8일 뉴욕 닉스전 정규리그 홈 경기에서 열린다.

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웨스트브룩은 농구에 대한 열정은 '마이클 조던급'이었다. 2008년 NBA 드래프트에서 4순위로 오클라호마시티에 지명된 그는 케빈 듀란트와 함께 공포의 원-투 펀치를 형성했다.

총 11시즌 동안 821경기에 출전했고, 경기당 평균 23.0점, 7.0리바운드, 8.4어시스트를 기록했다.

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2016-2017시즌에는 시즌 평균 트리플더블이라는 대기록을 달성했다. 정규리그 MVP에 선정됐다. 2018-2019시즌까지 3시즌 연속 시즌 평균 트리플더블을 기록했다. 통산 209개의 트리플더블을 달성, NBA 역대 1위 기록을 가지고 있다.

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오클라호마시티 샘 프레스티 단장은 "러셀 웨스트브룩은 농구 코트뿐만 아니라 지역사회에도 많은 선한 영향력을 발휘했다. 항상 열정적이었고, 팀에 헌신했다'고 영구결번의 배경을 밝혔다.

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이 소식을 들은 웨스트브룩은 "NBA에 뛸 수 있다는 것에 감사했고, 그래서 모든 경기에서 나의 모든 것을 쏟아 부었다. 영광스러운 자리를 만들어준 구단에 감사드린다"고 했다.류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com