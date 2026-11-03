돈치치가 MVP라고? 말도 안돼! NBA 빅 마우스의 충격 단언 "결국 웸반야마가 MVP를 수상할 것"

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[스포츠조선 류동혁 기자] LA 레이커스 루카 돈치치는 올 시즌 초반 가장 유력한 MVP 후보다.

MVP 레이스 명실상부한 초반 순위 1위다.

리그 9년 차 돈치치는 일단 건강하다. 그를 괴롭히던 내구성 문제를 완전히 해결한 듯 보인다. 물론 변수가 있지만, 올 시즌 그는 공수에서 좋은 활약을 보이면서 쾌조의 컨디션을 유지하고 있다.

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잇단 에이스들의 부상 속에서도 돈치치는 건강하다.

올 시즌 LA 레이커스는 5승2패, 서부 4위를 달리고 있다. 돈치치는 경기당 평균 36.2득점, 6.8리바운드, 7.6어시스트를 기록 중이다. 팀 성적과 개인 데이터 모두 훌륭하다.

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하지만, NBA의 대표적 빅 마우스이자 ESPN 분석가 켄드릭 퍼킨스는 동의하지 않는다.

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그는 2일(이하 한국시각) 미국 현지 팟캐스트 로드 트립핀 쇼에 출연, 'MVP는 숫자가 필요하다. 개인 뿐만 아니라 팀도 성적이 훌륭해야 한다'며 'LA 레이커스는 결국 중위권으로 시즌을 마칠 것으로 보인다. 루카의 숫자는 많겠지만, 서부 컨퍼런스 3위 안에 LA 레이커스가 진입하진 못할 것'이라고 했다.

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그는 '가장 유력한 MVP 후보는 웸반야마다. 나는 웸반야마가 MVP가 결국 될 것이라 예상한다'고 했다.

웸반야마는 샌안토니오 스퍼스의 절대 에이스다. 시즌 전 가장 강력한 MVP 후보로 꼽혔다. 지난 시즌 MVP 레이스에서 3위를 차지했고, 올해의 수비수상도 수상했다.

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샌안토니오는 2연패로 불안하게 출발했지만, 현재 4연승을 거두고 있다. 웸반야마는 6경기에서 평균 28.0득점, 10.7리바운드, 4.2블록을 기록 중이다.

부상 변수만 없다면 웸반야마의 올해의 수비수 상은 ?車 당상이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com