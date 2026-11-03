WHY NOT ME! 충격적 MVP 판도. 완벽한 춘추전국시대. 웸반야마? 돈치치? 쿠퍼 플래그도 가능하다

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[스포츠조선 류동혁 기자] 올 시즌 NBA MVP 경쟁은 완벽하게 춘추전국시대다.

최근 몇 년 간 MVP 레이스를 양분했던 니콜라 요키치와 샤이 길저스 알렉산더는 후보 이름에도 없다.

여기에는 이유가 있다. 요키치는 압도적 개인 데이터가 사라졌다. 덴버 너게츠는 서부의 중상위권 전력이다. 오클라호마시티 선더 길저스 알렉산더 역시 마찬가지다. 쳇 홈그렌, 제일런 윌리엄스, 케이슨 월러스 등 공수 코어 3명이 부상으로 장기 결장자 명단에 들어갔다. 오클라호마시티의 압도적 전력은 사라졌다. 길저스 알렉산더는 여전히 뛰어나지만, 지난 시즌 MVP였던 그는 올 시즌 MVP에 도전하기 위해서는 압도적 서사를 쌓아야 한다. 현 시점에서는 쉽지 않다.

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가장 유력한 후보는 빅터 웸반야마다.

웸반야마는 샌안토니오 스퍼스의 절대 에이스다. 시즌 전 가장 강력한 MVP 후보로 꼽혔다. 지난 시즌 MVP 레이스에서 3위를 차지했고, 올해의 수비수상도 수상했다.

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샌안토니오는 2연패로 불안하게 출발했지만, 현재 4연승을 거두고 있다. 웸반야마는 6경기에서 평균 28.0득점, 10.7리바운드, 4.2블록을 기록 중이다.

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부상 변수만 없다면 웸반야마의 올해의 수비수 상은 ?車 당상이다. 즉, MVP 수상 자격인 65경기 이상을 채운다면 웸반야마의 가장 유력한 MVP 후보가 된다.

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하지만, 부상 변수가 웸반야마에게는 항상 변수다. 지난 시즌 역시 겨우 65경기를 채웠다.

또 다른 유력한 후보는 LA 레이커스 루카 돈치치는다.

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올 시즌 LA 레이커스는 5승2패, 서부 4위를 달리고 있다. 돈치치는 경기당 평균 36.2득점, 6.8리바운드, 7.6어시스트를 기록 중이다. 팀 성적과 개인 데이터 모두 훌륭하다.

그러나 아직 변수는 많다.

미국 ESPN은 3일(한국시각) '웸반야마는 지난 시즌 개인 상을 받기 위해 최소한의 경기 수만 뛰었다. 2024~2025시즌에는 아예 수상하지 못했다. 그가 다시 65경기 미만을 치른다면, 많은 후보들이 MVP에 도전장을 내밀 수 있다. 루카 돈치치가 있다. 케이드 커닝햄, 제이슨 테이텀, 제일런 브런슨도 있다. 또 주목해야 할 선수는 19세 쿠퍼 플래그다. 시즌 초반 5경기처럼 그가 플레이할 수 있다면 MVP 도전은 꿈이 아니다'라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com