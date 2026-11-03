'삼성 돌풍' 선도자 칸터, 국내 진출 첫 라운드 MVP 영예…9연승 삼성, 9시즌 만에 MVP 배출

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[스포츠조선 최만식 기자] 남자프로농구 서울 삼성 외국인 선수 케렘 칸터가 올 시즌 1라운드 최우수선수(MVP)로 선정됐다.

한국농구연맹(KBL)은 3일 "2026~2027 KCC 프로농구 1라운드 MVP를 뽑는 출입 기자단 투표에서 칸터가 올 시즌 첫 영예의 주인공이 됐다"고 발표했다.

칸터는 유효 투표 수 총 101표 중 85표의 압도적인 지지를 얻었다. 그가 라운드 MVP에 선정된 것은 국내 리그 개인 통산 처음이다.

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삼성 소속 선수가 라운드 MVP에 선정된 것은 2017~2018시즌 2라운드 리카르도 라틀리프(현 라건아) 이후 약 9시즌 만이다.

칸터는 1라운드 9경기에 모두 출전해 평균 36분49초를 뛰었고, 평균 26.8득점, 10.7리바운드, 2.7어시스트를 기록했다. 1라운드 평균 출전시간과 득점 부문에서 모두 리그 1위에 올랐다.

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또 팀 전체 득점의 34.7%를 책임지는가 하면 리그 최다인 7.2개의 파울을 유도하는 맹활약으로 삼성의 돌풍을 선도했다.

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칸터의 활약에 힘입어 삼성은 KBL 최초의 1라운드 전승과 역대 최다인 개막 9연승을 기록하는 등 1라운드를 단독 1위로 마무리했다.

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KBL은 1라운드 MVP로 선정된 칸터에게 기념 트로피와 상금 200만원이 수여하고 유니폼, 키링 등 다양한 라운드 MVP 기념 상품을 출시할 예정이다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com