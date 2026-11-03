서울 삼성 태풍의 주역 케렘 칸터. 1라운드 MVP 수상

1일 잠실학생체육관에서 열린 서울 삼성과 서울 SK의 경기. 삼성 칸터가 덩크슛을 시도하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.01/

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[스포츠조선 류동혁 기자] 서울 삼성의 개막 9연승 태풍을 이끈 케렘 칸터가 2026~2027시즌 KCC 프로농구 1라운드 최우수선수(MVP)에 선정됐다.

KBL은 3일 '서울 삼성 케렘 칸터가 올 시즌 1라운드 MVP에 선정됐다. 기자단 투표에서 총 유효 투표 수 101표 중 85표(득표율 84.2%)를 얻었다'고 발표했다.

삼성은 무려 9시즌 만에 라운드 MVP 선수를 배출했다. 종전은 2017~2018시즌 라건아(현 대구 한국가스공사·당시 리카르도 라틀리프)였다.

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칸터는 1라운드 최고의 외국인 선수였다. 평균 36분49초를 소화, 26.8득점, 10.7리바운드, 2.7어시스트를 기록했다. 1라운드 평균 출전 시간과 득점에서 압도적 1위.

칸터의 골밑 지배력으로 삼성은 누구도 예상치 못한 1라운드 전승을 달성했다. KBL 역사상 개막전 최다 연승 기록이다.

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칸터는 4차례 30득점 이상을 폭발시켰다. 게다가 뛰어난 리바운드 능력, 견고한 스크린. 활동력으로 삼성의 에이스로 자리매김했다.

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1라운드 MVP로 선정된 칸터에게 기념 트로피와 상금 200만 원이 주어진다. 유니폼, 키링 등 다양한 라운드 MVP 기념 상품이 출시될 예정이다.류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com