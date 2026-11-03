MVP는 분노했다. 43점 폭발, 클러치 3점포. 코어 3명 줄부상 OKC를 SGA에 구원. 클리블랜드에 대역전극

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[스포츠조선 류동혁 기자] MVP가 분노한 것일까. 샤이 길저스 알렉산더가 43점을 폭발시켰다. 오클라호마시티 선더는 연패를 끊었다.

오클라호마시티는 3일(이하 한국시각) 미국 오하이오주 클리블랜드 로켓 아레나에서 열린 2026~2027시즌 NBA 정규리그 원정 경기에서 길저스 알렉산더의 경기 종료 32.6초 전 역전 3점슛을 앞세워 클리블랜드 캐벌리어스를 117-112로 꺾었다.

이날 길저스 알렉산더는 작심했다. 올 시즌 NBA 최다인 35개의 슛을 시도했고, 총 14개를 성공시켰다. 38분을 뛰면서 자유투 12개 중 11개를 성공시켰다.

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오클라호마사티는 위기다. 올 시즌 초반 무려 3명의 코어가 부상을 당했다. 2옵션 제일런 윌리엄스, 골밑의 핵심 쳇 홈그렌, 수비의 핵심 케이슨 월러스가 모두 큰 부상을 입었다. 윌리엄스와 월러스는 시즌 아웃이고, 홈그렌은 최소 1달 간 결장이다.

4쿼터 치열했다. 8번의 동점과 8번의 리드 교체가 있었다.

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길저스 알렉산더는 흔들림없이 구멍난 오클라호마시티의 공격을 이끌었다. 길저스 알렉산더는 결정적 3점포를 성공시켰고, 클리블랜드는 샘 메릴이 코너 3점포를 놓쳤다.

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오클라호마시티는 승기를 잡은 뒤 아제이 미첼이 경기종료 15.4초를 남기고 자유투 2득점을 성공시키며 승리를 확정지었다.

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경기가 끝난 뒤 마크 데이그널트 감독은 "클리블랜드는 우리의 부상 약점을 공략했다. 샤이 길저스 알렉산더에게 수비에서 엄청난 압박을 가했다. 하지만, 오늘 밤 길저스 알렉산더의 눈빛은 강렬했다. 당연히 그를 이용했다. 82경기 동안 우리 팀의 정체성은 아니다.(샤이 길저스 알렉산더에 대한 과도한 의존도) 하지만, 그런 선수를 놓아줘야 할 때가 있기 있다. 그는 기대에 부응했고 강렬한 활약을 펼쳤다"고 했다.

올 시즌 클리블랜드 홈 첫 패배다. 양팀은 치열했다.

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전반 15번의 리드 교체와 동점 상황이 나왔다. 하지만, 오클라호마는 2쿼터 마지막 5분 동안 16-6 러시를 펼치면서 전반을 전반을 59-48로 앞섰다. 하지만, 클리블랜드는 3점포를 앞세워 대대적 반격에 나섰고, 결국 4쿼터 숨막히는 승부처에서 길저스 알렉산더가 승패를 끝냈다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com