[현장분석] KCC 돌아왔구나! 환골탈태 KCC, 승부처 '괴력' 이정현이 버틴 소노 105-102 혈투 끝 제압. KCC 극적인 변화 왜?

사진제공=KBL

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[부산=스포츠조선 류동혁 기자] 부산 KCC가 고양 소노를 천신만고 끝에 눌렀다.

부산 KCC가 고양 소노를 천신만고 끝에 눌렀다. KCC는 3일 부산사직체육관에서 열린 2026~2027시즌 KCC 프로농구 정규리그 홈 경기에서 루이스 킹(30득점, 6리바운드), 허훈(20득점, 6어시스트)을 앞세워 이정현(28득점, 12어시스트)이 고군분투한 소노를 105대102로 눌렀다.

소노는 기본적으로 조니 오브라이언트가 허리 부상으로 빠진 상황이다. 경기 전 소노 손창환 감독은 "오브라이언트는 허리가 담이 강하게 온 상황이다. 치료를 하고 있고, 통증은 없어진 상태다. 몸싸움을 많이 해야 하는 빅맨이기 때문에 허리는 충격이 가기 쉽다. 때문에 일단 휴식을 취하고 있는 상태"라고 했다.

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KCC 이상민 감독은 '방심 경계령'을 내렸다. 그는 "지난 현대모비스전에서 정말 좋지 않은 경기를 했다. 비디오를 보면서 저와 선수들이 모두 반성을 했다. 오늘은 외국인 선수 1명이 없다는 생각을 지운 채 경기를 해야 한다. 방심을 하면 그대로 당한다. 후반에 승부를 걸 것"이라고 했다.

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전반전

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소노는 오브라이언트가 없다. 정상적 선수 기용으로 승률이 높지 않다.

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소노는 정희재를 기용했다. 숀 롱과 공격에서 매치가 됐다. 정희재는 버티는 힘이 좋지만, 골밑에서 숀 롱을 1대1로 뚫을 순 없다. 단, 외곽에서 역습을 가할 수 있다.

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빠른 패스 워크로 3점포를 잇따라 터뜨렸다. 1쿼터에만 2개의 3점포가 적중했다. KCC의 매치업이 꼬였다.

KCC는 1쿼터 10개의 2점슛 중 7개를 성공시켰다. 매우 높은 적중률. 하지만, 소노는 개의치 않고, 자신의 경기를 했다. 결국 44%의 확률로 4개의 3점포. 게다가 김진유가 허훈의 볼을 스틸, 속공 득점에 성공했다.

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결국 24-26, 2점 차 뒤진 채 1쿼터를 마무리했다. 소노 입장에서는 나쁘지 않았다.

소노는 2쿼터 파격적 라인업을 가동했다. 신기성 해설위원도 놀라운 표정으로 "소노가 극단적 초 스몰라인업을 가동한다. 수비가 관건"이라고 했다.

이정현 이재도 임동섭 최승욱 제임스가 나섰다. 스피드를 극대화, KCC의 약점인 트랜지션 디펜스를 공략하겠다는 파격적 수싸움이었다.

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그런데, KCC는 반전의 선택을 했다. 숀 롱이 골밑 공격을 성공시켰다. 여기까지는 정상적이었다. 그리고 허웅과 루이스 킹이 곧바로 풀 코트 프레스. 결국 볼을 스틸한 킹은 그대로 속공 덩크슛을 꽂아넣고 포효했다. 여기에서 소노의 스몰 라인업의 기세는 한 풀 꺾였다. 흐름 싸움에서 KCC가 주도권을 가져갔다. 이전까지 보이지 않았던 KCC의 매우 진취적 활동력이었다. 결국 34-24, 10점 차 리드를 KCC가 잡아냈다.

경기 전 KCC 이상민 감독은 "상대(소노)가 외국인 선수 1명이 없기 때문에 많은 변형을 줄 것으로 보인다. 우리는 차분하게 대응해야 한다. 초반보다는 후반 승부를 걸어야 한다는 마인드다. 그래서 초반 로테이션 폭을 많이 가져가면서 후반을 대비할 것"이라고 했다. 성급하게 외국인 선수 1명이 없는 소노에게 초반부터 공세를 가져가기 보다는, 정상적 전력이라는 가정 하에 정상적 경기를 하겠다는 의미다.

이런 의지가, 코트에서 KCC 선수들에게 잘 투영됐다. 이전과는 다른 KCC의 차분한 모습이었다.

허웅의 2개의 스틸, KCC의 공격이 성공했다. 수비 활동력이 매우 좋았다. 킹은 롱에게 즉각적 패스. 더블팀이 들어오면 외곽으로 패스를 하는 유기적 모습도 있었다. 지난달 29일 외국인 선수 2명이 모두 빠진 현대모비스와의 경기에서 KCC는 최악의 모습을 보였다. 활동력이 떨어졌고, 백코트가 제대로 되지 않았다. 한마디로 '동네농구'같은 모습을 보였다. 하지만, 지난달 31일 원주 DB전, 이날 소노전에서는 완전히 달랐다. KCC는 이런 경기력이 필요했다. KCC 팬이 원하는 진정한 모습이었다. KCC의 반등은 정말 다행스러웠다.

소노가 이정현, 켐바오의 3점포로 흔들림없이 추격했지만, KCC는 유기적 패스와 강력한 오프 더 볼 움직임으로 쉽게 찬스를 만들었다. 롱이 잇따라 골밑을 깨부쉈다.

소노는 소노의 농구를 끈질기게 했다. 하지만 정상적 전력이 아닌 상황에서 환골탈태한 KCC의 팀 농구를 감당하긴 힘들었다. 60-44, 16점 차 KCC의 리드로 전반 종료. 전반 보여준 KCC의 농구는 반전 그 자체였다.

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후반전

KCC의 집중력은 3쿼터에도 더욱 예리해졌다. 킹이 최승욱과 미스매치를 공략했고, 날카로운 돌파가 이어졌다. 허훈의 롱 패스가 숀 롱의 골밑 덩크로 이어졌다.

결국 스코어는 20점 차 이상으로 벌어졌다.

소노는 자신의 농구를 했다. 임동섭과 이정현의 3점포가 터졌다. 에이스 이정현은 흔들림없이 스크린을 받은 뒤 골밑의 스카티 제임스에게 날카로운 패스를 건넸다. 골밑 이지샷으로 이어졌다. 임동섭이 또 다시 3점포를 터뜨렸다. 순식간이 58-70, 12점 차까지 추격했다. 소노의 저력 역시 만만치 않았다.

소노의 강렬한 추격 타임. 이정현이 얼리 오펜스에서 그대로 딥 3를 작렬시켰다. 이때, KCC 킹은 유려한 드리블 돌파에 의한 날카로운 골밑 돌파로 소노의 추격을 차단했다.

KCC는 스윙 패스에 의한 윤기찬의 3점포, 허 훈의 3점포가 잇따라 터졌다. 하지만, 소노는 정희재와 이정현의 연속 3점포로 맞불을 놨다.

특히, 이정현은 드래그 스크린에 의한 강력한 3점포를 잇따라 꽂았고, KCC 수비가 붙으면 골밑으로 빠져 들어가는 제임스에게 패스를 했다. 리그 최상급 볼 핸들러 다운 모습이었다. 결국 88-76, 12점 차 KCC의 리드. KCC의 맹렬한 기세와 소노의 강렬한 추격전이 팽팽하게 맞선 3쿼터였다.

소노는 끈질겼다. 4쿼터, 이제 외인 1명으로 상황은 동등해졌다. 이정현은 공간이 생기면 그대로 3점슛을 올라갔다. KCC의 스위치 디펜스, 약속된 스크린 수비에 조그만 허점을 공략했다.

이정현이 폭발했다. 드래그 스크린을 받은 뒤 빠져 들어가는 제임스에게 절묘한 패스. 공격 리바운드를 잡은 뒤 그대로 3점포를 터뜨렸다. 결국 93-89, 4점 차까지 추격했다.

이정현의 3점슛 감각이 완전히 미쳐 있었다.

KCC는 숀 롱이 들어왔다. 외곽 수비에서 약점이 생길 수 있었다. 단, 골밑은 강화된다. 숀 롱은 투입 직후 그대로 공격 리바운드를 잡은 뒤 풋백 덩크.

하지만, 소노는 켐바오의 미드 점퍼. 그리고 이재도의 스틸에 의한 속공 레이업 슛을 성공시켰다. 2점 차 추격.

승부처가 다가왔다. 허훈은 장재석에게 포켓 패스. 장재석이 어렵게 골밑 돌파에 성공. 그리고 허 훈의 파울에 의한 자유투 득점을 올렸다. 99-93, 6점 차 KCC의 리드. 아직 시간은 3분35초, 많이 남았다.

제임스가 숀 롱과 골밑 포스트 업. 페이크를 쓰면서 골밑 슛 성공, 바스켓 카운트 3점 플레이에 성공했다. 3점 차 추격

그리고 숀 롱이 골밑에서 자리를 잡은 과정에서 제임스에게 공격자 파울을 범했다. 5반칙 퇴장. 느린 화면을 보면, 숀 롱의 팔꿈치가 제임스의 머리에 맞았다.

소노의 공격권. 하지만, 이번에는 제임스가 스크린 과정에서 허웅을 넘어뜨렸다. 공격자 파울. KCC의 공격권. 정희재가 킹에게 파울을 범했다. 팀 파울에 의한 자유투. 킹은 달아나는 자유투 2득점을 추가.

소노는 이재도의 3점포가 불발. 킹이 또 다스 켐바오를 따돌린 뒤 제임스가 버틴 골밑을 돌파했다. 반면, 소노는 제임스의 3점포가 에어볼.

단, 소노는 수비에 성공한 뒤 얼리 오펜스, 켐바오의 3점포가 작렬했다. 그리고 루스볼 상황에서 소노가 볼을 따낸 뒤 제임스가 결국 마무리했다. 보너스 파울 자유투까지 얻어냈다. 이 과정에서 몸을 날린 제임스와 충돌한 허웅은 오른 어깨를 부여잡고 교체됐다. 남은 시간은 34.3초, 103-102, 소노의 1점 차 추격.

이때, 소노는 이재도가 파울을 범했다. 이호현을 압박하는 과정에서 다리에 충돌이 있었다. 팀 파울 자유투를 2점을 허무하게 내줬다. 105-102. 3점 차 KCC의 리드. 남은 시간은 25.8초.

소노의 마지막 공격. 제임스가 스크린을 한 뒤 미스매치가 나오자 곧바로 3점슛이 올라갔다. 하지만, 불발. 그러나 터치 아웃으로 소노의 공격. 5.2초가 남았다. 그리고 코너에서 켐바오가 3점포를 던졌지만, 불발. 결국 혈투 끝 KCC의 승리.

KCC는 이날 강한 활동력과 조직적 플레이를 펼쳤다. KCC의 팀 케미스트리가 몰라보게 달라졌다. 이날 소노는 이정현의 괴력으로 강렬한 추격전을 펼쳤다.

이전 경기력이라면 KCC는 역전을 허용할 가능성이 높았다. 하지만, 이날은 끝내 버텨냈다. KCC 입장에서는 1승 이상의 의미가 있는 경기였다.

소노는 오브라이언트가 빠졌지만, 소노다운 농구를 했다. 강력한 공수 전환으로 강력한 3점포를 터뜨렸고, 맹렬한 추격전으로 명승부를 펼쳤다. 에이스 이정현의 임팩트는 강렬했다. 두 팀 모두 '승자'였다. 부산=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com