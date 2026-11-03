[현장인터뷰] KCC 이상민 감독 "수비에 대해 다시 한번 생각... 경기 잘해놓고 마무리 아쉬워"

사진제공=KBL

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[부산=스포츠조선 류동혁 기자] KCC 이상민 감독은 "수비에 대한 생각을 다시 한번 하게 된 경기"라고 했다.

승리에 대한 기쁨보다는 경기 막판 초접전에 대한 아쉬움이 있었다.

이 감독은 "4쿼터 초반이 좀 아쉬웠다. 2, 3쿼터 잘했는데. 수비에서 조금만 집중했으면 안 맞아도 될 슛을 맞았다. 흐름이라는 게 항상 위기가 오는데. 4쿼터 위기가 왔다. 이겨서 기분은 좋고. 조금 더 수비에 대한 생각을 다시 한번 하게 된 경기지 않나 싶다. 실점이 많다. 조금만 더 추스리면 나쁘지 않은 편이다. 득실점 갭을 줄이는 게 승패의 관건"이라고 했다.

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그는 "선수들의 전체적으로 수비는 열심히 하려고 했다. 소노의 3점슛 공격이 좋았다. 정신 없이 여기저기서 맞다 보니 선수들도 흔들렸고. 우리도 잘되던 공격도 흔들렸다. 게임은 잘하고 마무리가 안 좋았던 경기였다"며 "오늘 자유투 덕분에 이겼다. 많이 쏘지는 않았지만 모처럼 88% 정도 기록했다. 루이스 킹은 플레이가 잘 되면 파울이 줄고 안되면 파울이 늘어난다. 지든 이기든 이야기하고 분위기 밝게 가자고 이야기한다. 현재 팀 분위기는 연패했을 때보다는 괜찮다"고 했다. 부산=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com