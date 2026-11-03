[현장인터뷰] 소노 손창환 감독 촌철살인 총평 "전반 빚진 걸 갚다가 끝난 경기". 스카티 지적 "마지막 집중력 너무 아쉬워"

사진제공=KBL

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[부산=스포츠조선 류동혁 기자] 고양 소노 손창환 감독은 "전반에 빚진 걸 갚다가 끝났다"고 했다.

소노는 3일 부산 KCC전에서 혈투를 펼쳤지만, 결국 패배했다.

전반전 KCC의 강한 압박과 활동력에 고전했고, 스몰 라인업은 말을 듣지 않았다. 후반, 이정현을 중심으로 강력한 추격전을 펼쳤다. 하지만, 결국 패했다.

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전반 부진이 뼈아팠다. 손 감독이 말한 핵심 의미였다.

손 감독은 "전반 숀 롱이나 장재석을 공략하자고 했는데 엉뚱한 짓을 했다. 후반에 이야기 했고, 그 부분을 공략하면서 쫓아가는데 많은 도움이 됐다"며 "스카티 제임스는 아직 언제까지 적응을 해야 한다고 해야할 지 모르겠다. 오늘도 좀 하는 것 같더니 마지막에 집중력이 확 무너졌다. 마지막 타임아웃 이후에 거기 서 있으면 안됐는데 거기 서 있었다. 혼자 하거나 우당당탕탕 하는데. 문제는 정해놓고 하는 움직이는 것에 좀 약하다"고 했다.

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그는 "혼자 지금 40분 가까이 뛰면서 혼자 버티는 게 쉽지 않다는 건 알고 있다. 그래서 고마운데 아쉽다. 정확도가 조금씩만 맞았으면 더 좋은 결과가 나오지 않았을까 하는 아쉬움이 있다"고 덧붙였다.

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그는 "연패가 길어져서 걱정이다. 졌잘싸하다가 패배 의식에 젖어서 지는 팀이 될까봐 걱정이다. (오브라이언트가) 없는 가운데서도 잘해주고 있으니까. 감독으로 서 아쉽다. 전반부터 집중력을 좀 더 가지고 했으면 하는 아쉬움이 크다"고 했다. 부산=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com