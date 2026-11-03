'AG 금메달+용병 2명 출전' 농구의 봄날 몰고오나…1라운드 집계 '농격농구+흥행지표' 일제히 상승 청신호

10월26일 서울 SK-서울 삼성의 S-더비가 열린 잠실학생체육관. 사진제공=KBL

KBL 리그 개막 미디어데이. 사진제공=KBL

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 최만식 기자] 2026~2027시즌 남자프로농구가 시즌 초반부터 흥미-흥행 청신호를 밝힌 것으로 나타났다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 12년 만에 금메달을 획득한 쾌거와 용병 2명 출전(2, 3쿼터) 제도 부활에 따른 긍정 효과라는 분석이다.

우선 팬 입장에서 '보는 재미' 척도가 한층 높아졌다. 공격 농구의 새로운 전성기를 예고하기 때문이다.

Advertisement

한국농구연맹(KBL)이 발표한 '2026~2027 KCC 프로농구' 1라운드 주요 기록 통계에 따르면 팀 평균 득점이 86.0점인 것으로 집계됐다. 이는 지난 시즌 같은 기간(평균 75.7점)보다 무려 10.3점 증가한 수치다.

특히 지난 1라운드에서 10개 구단 모두가 평균 득점 80점 이상을 기록했다. 원주 DB가 평균 91.8점으로 가장 높았고, 공동 9위인 대구 한국가스공사, 수원 KT가 평균 82.2점이었다. 지난 시즌 정규리그 전체 득점 1위 부산 KCC는 평균 83.1점이었다. 이 사실로 볼 때 올 시즌 1라운드 최하위 평균 득점이 지난 시즌 최고 공격력 팀과 비슷하다는 점은 흥미로운 대목이다.

1일 창원 LG의 홈 개막전에서 매진을 알리는 전광판. 사진제공=KBL

KCC 허훈이 속공 돌파를 하고 있다. 사진제공=KBL

Advertisement

1라운드에서 10개 구단 모두 평균 80점 이상을 기록한 것은 2004~2005시즌 이후 22시즌 만에 나온 진기록이기도 하다. 2004~2005시즌 당시 평균 86.1점이었는데, 올 시즌 86점 역시 22년 만의 최고기록이다.

Advertisement

득점이 늘었을 뿐 아니라 '공격 농구' 보는 재미를 드높이는 또다른 지표도 크게 향상됐다. 경기 템포가 빨라졌고, 공격 효율성도 높아졌다.

Advertisement

1라운드 기준 경기당 속공은 지난 시즌 3.7개에서 올 시즌 4.3개로 늘었다. 40분 동안의 포제션(Possession·한 팀이 공격을 시작해서 슛을 쏘거나, 턴오버, 파울로 인해 공격권을 넘겨주기 전까지 하나의 공격권) 수를 나타내는 'PACE'도 지난 시즌 69.9에서 올 시즌 72.8로 상승했다.

박진감 넘치는 경기 흐름은 시소게임의 증가로 이어졌다. 1라운드 경기당 평균 동점 5.0회, 역전 3.3회를 기록하며 지난 시즌보다 각각 1.4회, 0.9회 증가했다.

Advertisement

KBL은 "경기 막판까지 리드가 수시로 바뀌는 접전이 이어지면서 팬들에게 끝까지 결과를 예측할 수 없는 재미를 선사하고 있다"고 설명했다.

올 시즌 1라운드 현재 득점 1위인 원주 DB의 경기. 사진제공=KBL

농구계는 이런 지표 향상에 대해 올 시즌부터 2, 3쿼터 외국인 선수 2명 출전 제도를 부활시킨 효과를 주요인으로 꼽고 있다. 득점력 좋은 외국 선수 출전이 대폭 늘어나면서 화력이 증대됐고, 이에 맞불을 놓거나 강한 수비로 대응하면서 접전 양상도 순증했다는 것이다.

시즌 개막 직전에 열린 아시안게임에서의 금메달로 인해 농구에 대한 관심이 높아진 덕에 흥행 척도도 호조를 보였다. 올 시즌 1라운드 총 관중은 14만3919명으로 지난 시즌 1라운드 13만7880명 대비 4.4% 증가했다. 평균 관중은 3064명(2025~2026시즌)에서 3198명(2026~2027시즌)으로 늘었다.

Advertisement

KBL은 "뿐만 아니라 2026년 9~10월 기준 KBL 통합플랫폼 신규 가입자 수는 지난해 같은 기간 대비 20.2% 상승했으며, 신규 직관 회원도 지난 시즌 1라운드 대비 9.7% 늘었다"라고 집계했다.

온라인에서도 프로농구의 인기가 확산되고 있다. KBL 공식 인스타그램은 10만 팔로워를 돌파한 데 이어 경기 관련 숏폼 콘텐츠 중 5개 영상이 조회 수 100만회 이상을 기록했다.

KBL은 "아이치-나고야 아시안게임 금메달 획득으로 시작된 농구에 대한 관심이 프로농구 경기장과 온라인 콘텐츠로 이어지며 흥행에 힘을 보태고 있다"라고 설명했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com