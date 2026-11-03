이상민 감독, 허훈 허웅의 반성. 완전히 달라진 KCC. 소노전 단순한 1승이 아닌 이유

사진제공=KBL

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[부산=스포츠조선 류동혁 기자] 부산 KCC는 반등을 강하게 노리고 있다. 실제 그런 움직임이 있다.

지난달 29일 울산에서 열린 현대모비스와의 경기.

KCC는 시즌 최악의 모습을 보였다. 당시 현대모비스는 게이지 프림이 무릎 부상으로 결장. 이날 경기 도중 다리우스 베즐리마저 발바닥 부상으로 더 이상 코트에 나설 수 없었다.

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하지만, KCC는 고전했다. 충격적 역전패를 당했다. 백코트는 너무 느렸다. 숀 롱은 상대 집중 공격에 짜증을 냈다. 공격 루트는 단순했다. 현대모비스의 강력한 공수 전환에 완전히 당했다.

그리고 이상민 KCC 감독과 허훈 허웅을 비롯한 선수단은 비디오 미팅을 가지며 반성했다.

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원주 DB와의 부산 홈 경기. 달라졌다. 활동력 자체가 달라졌고, 공격보다는 수비에 초점을 맞추기 시작했다. 90대74 완승.

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루이스 킹과 숀 롱 역시 국내 선수들과 호흡을 맞췄다. 그리고 3일 고양 소노와 만났다.

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초반부터 강렬했다. 조니 오브라이언트가 없는 고양 소노. 하지만, 에이스 이정현을 비롯해, 케빈 켐바오, 스카티 제임스가 포진해 있었다. 강렬한 공수 전환과 3점포가 특기인 팀이다. KCC 입장에서는 상당히 까다로울 수 있었다.

하지만, KCC의 활동력은 여전히 좋았다. 2쿼터 소노가 초 스몰라인업을 들고 나왔다. 오브라이언트가 결장한 상황. 결국 높이는 포기, 스피드로 맞불을 놓으려고 했다.

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그런데, KCC는 2쿼터 초반 강렬한 풀 코트 프레스로 맞불을 놨다. 결국 루이스 킹이 스틸 이후 골밑 덩크를 터뜨리면서 포효했다. 달라진 KCC의 분위기를 보여준 상징적 장면이었다.

여전히 KCC는 수비 호흡은 불안하다. 특히 스위치 디펜스와 2대2에서 내외곽의 호흡은 좋은 편은 아니다. 소노 이정현을 비롯, 켐바오 임동섭 등에게 소나기 3점포를 허용한 이유다.

단, KCC는 리드를 끝까지 내주지 않았다. 이 부분이 중요하다. 1라운드 KCC는 발전 가능성이 별로 없는 지리멸렬한 경기력이었다면, 2라운드 KCC는 강한 활동력을 바탕으로 수비 약점을 보완할 수 있는 기틀을 마련할 수 있는 퍼포먼스를 보여줬다. 재능이 넘치는 선수들이 많기 때문에 팀 케미스트리가 갖춰진다면 KCC는 무섭게 달라질 수 있는 팀이다.

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허훈은 3일 경기가 끝난 뒤 "소노가 3쿼터 숀 롱을 공략하는 공격 전술을 들고 나왔다. 그 부분에 우리 대처가 아쉽다. 4쿼터 냉철한 경기 운영을 하지 못한 것도 아쉽다. 비디오를 보면서 반성을 해야할 것 같다"고 했다. 허웅 역시 "일단 팀이 되어야 한다. 누군가 슛을 쐈을 때 안 들어가면 리바운드를 가담하고 백코트해서 수비를 해줘야 한다. 기본적인 것들이 많이 무너졌던 것 같다. 그런 부분을 이야기 많이 했다"고 했다.

맞는 말이다. 과연 꾸준히 유지될 수 있을까. KCC가 지금 경기력을 꾸준히 향상시키면서 유지한다면 여전히 무섭다. 최준용, 송교창이 없지만, 여전히 대권 도전은 가능하다. 부산=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com