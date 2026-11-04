최악의 슈퍼스타 혹평. 카와이 레너드 복귀 시동 "왼무릎 치료 마치고 복귀 시동. 1주일 안 새로운 발표"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 과연 명예회복이 가능할까. 최악의 슈퍼스타로 혹평을 받고 있는 카와이 레너드가 복귀에 시동을 걸었다.

미국 ESPN은 4일(한국시각) '토론토 랩터스는 카와이 레너드가 왼쪽 무릎 부종 치료를 마치고 복귀 과정"을 시작한다 공식 발표했다'고 보도했다.

이 매체는 '토론토는 1주일 내에 레너드 상태에 대한 추가 업데이트를 발표할 것이라고 밝혔다. 35세의 레너드는 토론토에서 정규 시즌 단 2경기만 출전한 후 왼쪽 무릎 부종으로 결장했다. 지난달 무릎 MRI에서 구조적 손상은 발견되지 않다'며 '레너드는 오른쪽 무릎에 문제가 있었지만, 이번 부상은 왼쪽 무릎이다. 그는 오른쪽 무릎에 반월판 연골과 십자인대에 여러 차례 수술을 받았다'고 했다.

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레너드는 2경기에서 평균 19.5득점, 7.5리바운드, 3.5스틸을 기록하고 있다.

비 시즌 레너드는 LA 클리퍼스와 불법계약을 맺은 사실이 드러나며 많은 비판을 받았다. 토론토 랩터스로 트레이드했고, 2년 간 약 1억5000만 달러의 재계약을 맺었다.

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토론토는 레너드에게 많은 기대를 걸고 있다. 그는 이미 토론토에서 입증했다. 샌안토니오 스퍼스에서 2018년 토론토로 이적한 그는 2019년 토론토 프랜차이즈 역사상 처음이자 유일한 챔피언십을 이끌었다.

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토론토는 올 시즌 강력한 다크호스로 떠올랐다. 스카티 반스, 임마뉴엘 퀴클리, RJ 배럿이 있는 토론토는 풍부한 경험과 공수 겸장의 레너드가 가세했다.

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토론토의 전력은 한 단계 업그레이드됐다는 평가를 받았다.

NBA 전문가 스티븐 A 스미스는 레너드의 부상 소식에 맹비난을 하기도 했다.

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그는 ESPN NBA 프로그램 '퍼스트 테이크'에서 '레너드는 스포츠 역사상 최악의 슈퍼스타다. 그의 부상은 사실이지만, 비 시즌 레너드는 철저한 준비를 하지 않았고, 슈퍼스타로서 에이스의 책임을 제대로 지지 않았다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com