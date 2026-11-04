LA 레이커스 트레이드 확률 65%! 구체적 수치까지 등장. 美 매체 "최고 전성기 돈치치 재능 낭비하면 안된다"

Los Angeles Lakers' Luka Doncic warms up prior to an NBA basketball game against Miami Heat, Monday, Nov. 2, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea)

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[스포츠조선 류동혁 기자] LA 레이커스 트레이드 가능성 60%.

구체적 수치가 등장했다. 그 수치를 언급한 NBA 전문가는 조반 부하다.

그는 LA 레이커스 전담기자로 유명하다. ESPN, 디 애슬레틱 등 미국 대표적 스포츠 매체에서 LA 레이커스와 LA 클리퍼스를 중심으로 한 LA 연고팀들을 깊게 취재한 대표적 팀 전문 기자다.

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미국 현지에서는 비트 라이터(Beat writer)라고 한다. 비트란 특정 출입처나 전담 분야를 뜻하는 말이다.

그는 LA 레이커스 구단의 내부 소식과 선수들의 부상 및 복귀 시점, 트레이드 루머에 대해 빠르고 정확한 보도, 깊이 있는 전술적 분석으로 인지도가 높다.

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그는 4일(한국시각) 자신이 운영하는 팟 캐스트 '부하스 블록(Buha's Block)'에서 'LA 레이커스는 올 시즌 트레이드를 성사시킬 확률이 65%로 추정된다. LA 레이커스 내부에서는 로스터를 강화하고 루카 돈치치의 전성기를 낭비하지 말라는 압박이 커지고 있다'고 했다.

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또 '돈치치의 현재 폼을 고려할 때 기존 상태를 유지하는 것은 의료 과실에 해당한다. 로스터를 개선해야 한다. 루카는 올 시즌 완벽한 전성기다. 아마도 커리어 최고 시즌일 수 있는 시기다. 그에게 의존해 경기를 운영하는 것은 큰 실수다. 로스터의 몇 군데 구멍을 개선하지 않는 것은 큰 실수라고 생각한다'고 했다.

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최근 서부의 에이스들의 부상 변수도 언급했다.

그는 '미네소타 에이스 앤서니 에드워즈와 오클라호마시티의 쳇 홈그렌, 케이슨 월리스 등이 부상을 입었다. LA 레이커스가 정상에 오를 수 있는 확률이 높아졌다'며 '이런 상황은 최고의 기회다. LA 레이커스는 반드시 도전해야 한다'고 했다.

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그는 '트레이드 확률은 현재 약 65% 정도라고 생각한다. 시즌이 진행되고 팀의 필요가 명확해지면서 그 확률이 높아질 수 있다. 12월 말부터 2월 초까지가 트레이드의 가장 현실적인 시기다. 현실적으로는 트레이드 마감일(2월 11일)에 트레이드 윤곽이 드러날 것 같다'고 했다.

LA 레이커스는 백업 센터가 부족하다. 워커 케슬러를 뒷받침할 믿음직한 백업 센터가 부족하다.

LA 레이커스는 올 시즌 초반 6승2패를 기록 중이다. 루카 돈치치는 7경기에서 평균 38.3득점, 8.0리바운드, 8.1어시스트를 기록 중이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com