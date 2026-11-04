"건전 응원문화 조성 또 힘 합쳐요" KCC '승부사온라인' 잼퍼블릭과 후원 협약…6시즌 연속 '수훈선수 시상+응원문화' 공동 마케팅

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[스포츠조선 최만식 기자] 남자프로농구 부산 KCC가 스포츠 승부예측 게임 '승부사온라인'을 서비스하는 ㈜잼퍼블릭과 2026~2027시즌 공식 후원 협약을 체결했다.

KCC와 잼퍼블릭은 2021~2022시즌부터 6시즌 연속 파트너십을 이어오고 있으며, 승리 경기 수훈선수 시상과 건전한 응원 문화 조성을 위한 캠페인 등 다양한 공동 마케팅 활동을 진행 중이다.

잼퍼블릭 황문석 대표이사는 "국내 대표 스포츠 승부예측 게임으로서 매 시즌 역동적인 감동을 선사하는 부산 KCC와 올해도 인연을 이어가게 되어 매우 뜻깊다. 승부사 온라인의 핵심 임무는 단순한 관람을 넘어 팬들에게 건전한 승부예측의 즐거움을 제공하고, 경기 순간순간을 한층 더 몰입감 있게 즐길 수 있도록 돕는 것이다"면서 "KCC 선수단이 코트 위에서 펼치는 뜨거운 승부와 승부사 온라인이 선사하는 예측의 재미가 만나 팬들에게 더 깊은 몰입감을 드릴 것으로 기대한다"라며 기대감을 내비쳤다.

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또한 "앞으로 승부사 온라인은 단순히 승패를 예측하는 플랫폼에 머무르지 않고, 스포츠 팬들과 깊이 호흡하며 국내 스포츠 산업의 발전과 건강한 응원 문화를 만들어가는 스포츠 콘텐츠 파트너로 도약하고자 한다. 이번 시즌 역시 홈 경기장 광고와 수훈선수 MVP 시상 등 다채로운 협업으로 부산 KCC의 승리 여정에 든든한 동반자로 함께하겠다"라고 소감을 덧붙였다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com