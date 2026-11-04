신한은행, 우승 후보 우리은행 잡았다…박진영·노구치 앞세워 '대형 다크호스' 부상

◇신한은행 박진영이 4일 인천도원체육관에서 열린 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 우리은행과의 시즌 첫 경기에서 레이업슛을 시도하고 있다. 사진제공=WKBL

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하위권으로 분류됐던 신한은행이 강력한 우승 후보 우리은행을 잡아내며 올 시즌 여자프로농구의 다크호스로 떠올랐다.

신한은행은 4일 인천도원체육관에서 열린 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 우리은행과의 경기에서 65대58로 승리했다. 턴오버가 단 2개에 그칠 정도로 안정적인 경기 운영과 집중력을 앞세워 시즌 첫 경기부터 대어를 낚았다. 반면 우리은행은 13개의 턴오버로 자멸했다.

전반은 팽팽한 접전이었다. 하지만 그 중심에는 예상 밖의 주인공이 있었다. 바로 시즌 개막을 앞두고 허유정과 맞트레이드돼 신한은행 유니폼을 입은 박진영이었다.

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하나은행에서 데뷔해 올해로 프로 5년 차를 맞은 박진영은 왕성한 활동량과 에너지가 장점인 포워드다. 다만 다소 투박한 드리블과 슛 터치 때문에 주로 식스맨으로 기용됐던 선수다. 이날은 예상을 깨고 선발 라인업에 이름을 올렸고, 자신의 가치를 제대로 보여줬다.

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경기 시작 2분여 만에 팀의 첫 3점슛으로 이적 후 첫 득점을 신고한 박진영은 자유투 2개를 성공시킨 데 이어 과감한 돌파로 골밑 득점까지 올렸다. 2쿼터에도 돌파와 미드레인지 점퍼, 자유투 등 다양한 공격 옵션을 선보이며 우리은행 수비를 흔들었다. 전반에만 15점을 몰아넣으며 신한은행 공격을 이끌었다.

전반을 38-35로 앞선 채 마친 신한은행은 3쿼터에도 주도권을 놓치지 않았다. 올 시즌 아시아쿼터 선수 가운데 가장 화려한 경력을 자랑하는 노구치 사쿠라가 쿼터 시작과 함께 3점슛과 골밑 돌파로 연속 5점을 올렸다. 여기에 이날 경기 운영을 안정적으로 이끈 김지영의 세 번째 3점슛까지 백보드를 맞고 들어가면서 신한은행의 리드는 이어졌다.

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반면 우리은행은 김단비와 강이슬, 후지모토 마코가 번갈아 포스트업 공격으로 득점을 보탰지만, 외곽에서 좀처럼 활로를 찾지 못했다. 팀 복귀 후 아직 컨디션을 완전히 끌어올리지 못한 강이슬의 3점슛까지 시원스레 터지지 않으며 공격 전개가 답답해졌다.

우리은행은 4쿼터 초반 변하정과 이명관의 연속 득점으로 56-55 역전에 성공하며 분위기를 바꾸는 듯했다. 그러나 포인트가드 카타야마 나나가 5반칙 퇴장으로 코트를 떠나면서 볼 흐름이 급격히 둔화됐다.

신한은행은 이 틈을 놓치지 않았다. 노구치가 미드레인지 점퍼에 이어 3점슛까지 꽂아 넣으며 재역전을 이끌었고, 이후 리드를 끝까지 지켜냈다.

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신한은행은 지난 시즌 최하위에 머물렀던 팀이라고 보기 어려울 만큼 빠른 공격 템포와 안정적인 경기 운영, 승부처에서 흔들리지 않는 집중력을 보여줬다. 특히 단 2개의 턴오버만 기록한 점은 이날 승리의 의미를 더욱 키웠다. 박진영은 21득점으로 프로 데뷔 후 개인 한 경기 최다 득점을 기록하며 이적 첫 경기부터 확실한 존재감을 드러냈다. 노구치 역시 17득점 8리바운드로 활약하며 기대를 모았던 아시아쿼터 최대어다운 기량을 선보였다.

전력 평가에서 하위권으로 꼽혔던 신한은행이 개막전부터 우승 후보를 무너뜨리면서 올 시즌 여자프로농구 판도에도 흥미로운 변수가 등장했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com