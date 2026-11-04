[현장분석]극과 극 벤치 득점 26대0 . 가스공사 반전 삼총사 우동현-최승욱-양우혁. 가스공사, SK에 반전 승리. 가스공사 1승 이상의 의미

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[잠실=스포츠조선 류동혁 기자] 대구 한국가스공사가 천금같은 1승을 거뒀다. 서울 SK의 6연승을 저지했다. 한국가스공사는 4일 잠실학생체육관에서 열린 2026~2027시즌 KCC 프로농구 정규리그 원정 경기에서 SK에 82대76으로 승리했다.

한국가스공사는 조셉 벨랑겔(16득점)을 비롯해 6명이 두자릿수 득점을 올렸다. 벤치에서 나온 우동현(10득점) 양우혁(9득점) 최승욱(6득점)이 고비마다 득점포를 가동했다. SK는 자밀 워니(20득점, 11리바운드) 안영준(18득점, 5어시스트)이 고군분투했지만, 벤치 자원 득점은 0이었다. 백업 지원에서 극과 극이었다. 승패를 가른 결정적 요소였다.

경기 전 예상은 SK의 절대 우세. SK는 지난 1일 9연승을 달리던 서울 삼성을 90대76으로 완파했다. 팀 분위기는 절정이었다. 하지만, 경기 전 SK 전희철 감독은 "가스공사는 까다롭다. 우리와 매치업 상성에서 좋지 않다. 방심하면 고전할 것"이라고 했다.

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전 감독의 우려는 현실화됐다.

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전반전

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벨랑겔의 3점포가 꽂히면서 경기는 시작됐다. 알루마의 3점포가 꽂혔다. 경기 전 전희철 SK 감독은 "가스공사는 우리와 항상 치열한 접전을 펼친다. 매치업 상성이 좋지 않다. 알루마의 경우, 3점슛이 최근 극도로 부진하지만, 슈팅 능력이 있는 선수다. 오늘 2~3개가 더 들어간다고 가정하고 경기 플랜을 짜야 한다"고 했다.

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벨랑겔의 스네이크 드리블에 의한 골밑 돌파가 성공했다. SK는 워니와 안영준이 득점을 추가했지만, 가스공사가 일단 리드를 잡았다. 단, SK는 안영준의 속공으로 동점. 10-10. 팽팽했다.

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가스공사는 견고했다. 벨랑겔과 정성우가 잇따라 알루마와 2대2. 직접 해결하거나, 골밑으로 숏 롤을 하는 알루마에게 주거나, 스윙패스로 코너 3점포를 노렸다. 알루마의 훅슛, 벨랑겔의 코너 3점포가 터졌다.

반면, SK는 손발이 맞지 않았다. 실책이 나왔고, 3점포가 잇따라 빗나갔다. 결국 23-16, 가스공사의 1쿼터 리드로 종료. 경기 전 예상과는 다른 출발이었다.

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가스공사는 외인 2명이 뛰는 2, 3쿼터에 공격력이 좋지 않다. 약점이다. 반면, SK는 초반 힉스가 위력적이다. 워니와 상호보완적 관계다. 2, 3쿼터 힘이 상당히 강력하다.

그런데, 예상과 다른 결과가 나왔다. 가스공사 신인 듀오 김민규와 양우혁이 가스공사의 아킬레스건인 2, 3쿼터 득점을 채웠다. 김민규는 1쿼터부터 SK 간판 포워드 안영준을 공수에서 잘 막아냈다. 그리고 2쿼터 3점포가 터졌다. 24초 제한시간에 쫓겨 던진 미드 점퍼도 백보드를 맞은 뒤 림을 통과했다. 교체로 들어온 양우혁도 중거리 득점으로 기세를 올렸다. 30-20, 10점 차 리드.

SK의 공격은 잘 풀리지 않았다. 가스공사의 수비는 상당히 견고했다. 라건아는 워니를 잘 막았고, 알루마 역시 힉스에게 빈 틈을 보이지 않았다. 전희철 감독이 말한 양팀의 '매치업 상성'의 실체였다.

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2쿼터 4분21초를 남기고 가스공사의 잠재적 불안 요소가 터졌다. 알루마가 힉스와 리바운드 경합 도중 3파울. 일찌감치 파울 트러블에 걸렸다. 교체됐다.

알루마가 빠지면서 가스공사에는 세로 수비를 할 수 있는 선수가 없어졌다. 안영준이 골밑에서 바스켓 카운트 3점 플레이가 곧바로 나왔다. 워니의 골밑 돌파에 의한 파울 자유투 2득점.

그런데, 가스공사는 이번에도 양우혁이 크로스오버 드리블에 의한 미드 점퍼로 SK 추격 흐름을 끊었다. SK 워니는 3점포를 던졌다. 골밑에 미스매치가 즐비한 상황에서 좋지 않은 선택을 했다. 3점포는 불발. 가스공사는 그대로 최승욱의 속공 레이업으로 응징했다. 결국 3점 차까지 쫓아갔던 SK는 또 다시 추격의 흐름을 놓쳤다. 가스공사의 7점 차 리드.

하지만, 가스공사 알루마의 공백은 여전히 문제였다. 작전타임으로 전열을 정비한 SK는 힉스와 골밑 돌파와 워니의 미드 점퍼로 추격. 안영준의 3점포까지 터졌다. 결국 44-41, 3점 차 가스공사의 리드로 전반전 종료. 가스공사가 탄탄한 공수 조직력으로 리드를 잡아냈지만, 2쿼터 막판 SK가 추격의 기틀을 마련한 전반전이었다.

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후반전

SK가 2쿼터 막판 추격전. 통상적으로 2쿼터 좋은 마무리는 3쿼터의 좋은 출발로 이어지는 경우가 많다. 하지만, 이날은 예외였다.

가스공사는 백업 가드 우동현이 에너지를 불어 넣었다. 3점포로 SK의 수비를 찢었다. 다시 10점 차까지 리드를 벌렸다.

그런데, 가스공사는 악재가 또 다시 나왔다. 3쿼터 3분44초를 남기고 SK 워니의 골밑 돌파. 알루마가 파울. 4반칙에 걸렸다. 또 다시 알루마는 벤치행.

SK는 좀 더 집요하게 골밑을 노렸다. 워니와 힉스의 하이-로 게임이 나왔다. 가스공사 입장에서는 막을 수 없는 공격이었다. 8점 차까지 추격.

그러자, 가스공사는 위기를 기회로 만들었다. 벤치 자원이 맹활약했다. 우동현이 또 다시 3점포. 양우혁의 스틸에 의한 최승욱의 속공 득점이 나왔다. 애매했던 분위기를 완전히 끌어올린 가스공사였다.

64-55, 9점 차 리드를 지킨 가스공사였다. 벤치 자원들의 맹활약이 매우 인상적이었다.

승부처가 다가왔다. 가스공사는 워니가 중앙에서 공을 잡을 때 넥스트 커버리지를 선택했다. 외곽 3점슛을 맞겠다는 의도였다. 그런데, SK는 오재현이 날카로운 베이스 라인 컷인으로 의표를 찔렀다.

SK도 승부처가 다가오자 수비가 강화됐다. 가스공사의 실책이 나오기 시작했다. 워니의 3점포가 터졌다. 라건아의 좁아진 외곽 수비로 막기 힘든 공격이었다. 3점 차 추격

이때, 양우혁이 또 다시 스크린을 받은 뒤 천금같은 3점포를 터뜨렸다.

하지만, SK는 수비를 강화한 뒤 가스공사의 앞선 실책을 유도했다. 그리고 2개의 속공으로 연결했다. 경기종료 4분52초를 남기고 68-67, 1점 차까지 추격했다.

가스공사는 김준일의 자유투 2득점으로 3점차 리드. SK는 절체절명의 승부처에서 마무리가 제대로 되지 않았다. 워니의 3점포, 오재현의 골밑 돌파가 빗나갔다. 가스공사는 양우혁이 그대로 속공 레이업 슛을 넣으면서 72-67, 5점 차까지 달아났다. 남은 시간은 3분2초. SK의 작전 타임.

전열을 정비한 SK. 루스볼 상황에서 워니를 공을 잡고 골밑슛. 이후 오재현의 파울 자유투 2득점. 가스공사는 김준일이 파울 자유투를 얻어 1득점. 2점 차 가스공사의 리드. 남은 시간은 1분27초.

이때 김낙현이 워니의 스크린을 받은 뒤 결정적 3점포를 꽂아 넣었다. 드디어 SK가 1점 차 역전. 하지만, 가스공사는 벨랑겔의 돌파 이후 김준일의 미드 점퍼로 재역전. 치열한 리드 체인지였다.

55초가 남았다. SK의 작전타임.

안영준이 하이 포스트에서 볼을 잡았다. 미드 점퍼는 빗나갔다. 가스공사의 리바운드. 이때, 에이스가 나섰다. 벨랑겔이 스크린을 받은 뒤 3점포를 적중시켰다. 리그 최고 수비수 오재현을 절묘한 헤지테이션으로 따돌렸다. 4점 차 리드. 남은 시간은 26.5초. 가스공사의 승리가 가까워 보였다.

하지만, 반전은 남아 있었다. 오재현이 빠른 공격으로 속공 레이업. 하지만, 상대 파울 보너스 자유투는 놓쳤다. 78-76, 2점 차 리드. SK는 파울 작전.

반칙을 당한 라건아가 침착하게 자유투 2개를 모두 넣?Z다. 4점 차 리드. 남은 시간은 18.2초.

SK는 안영준이 허무한 범실을 범했다. 여기에서 승패는 결정됐다.

가스공사는 값진 1승을 거뒀다. 벤치 자원들이 눈부셨다. 우동현(10득점) 양우혁(9득점) 최승욱(6득점)이 고비마다 득점포를 가동했다. 반면 SK의 벤치득점은 0이었다.

가스공사는 이날 승리로 백업진의 아쉬움을 덜었다. 로테이션 폭을 넓히면서 경기력을 유지할 수 있다는 점을 입증했다. 확실히 가스공사는 강력한 수비력을 가지고 있다. 공격이 문제였는데, 최근 벨랑겔이 살아나고 있고, 양우혁 김민규 최승욱에 이날 우동현까지 가세하고 있다. 가스공사 입장에서는 1승 이상의 의미였다.

SK는 5연승이 끊어졌다. 초반, SK는 정신적 해이함이 약간 있었다. 슈팅 셀렉션이 좋지 않았고, 슈팅 셀렉션도 좋지 않았다. 후반, SK는 특유의 수비 집중력과 속공으로 맹추격했지만, 결국 가스공사에게 일격을 당했다. 하지만, SK는 여전히 강력하다. 잠실=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com