[현장인터뷰] 가스공사 강혁 감독의 극찬 "양우혁 공격, 우동현 수비. 너무 역할을 잘해줬다"

사진제공=KBL

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[잠실=스포츠조선 류동혁 기자] 가스공사 강혁 감독은 백업진의 맹활약에 대해 극찬을 아끼지 않았다.

한국가스공사는 SK를 잡아냈다. 경기가 끝난 뒤 가진 공식기자회견에서 강 혁 감독은 "우리는 수비가 어느 정도 된다. 하지만, 공격에서 득점이 나오지 않는 부분이 있었다"며 "양우혁이 공격에서 자질이 있다. 3점슛도 좋아졌고, 1대1 능력도 갖췄다. 2대2 포켓 패스도 괜찮다. 그래서 올 시즌 비중을 높이고 있다. 우동현은 압박을 잘하는 선수다. 김낙현을 괴롭히기 위해 활용했다. 너무 역할을 잘해줬다. 그래서 벨랑겔 정성우도 더 잘해줄 수 있었다"고 했다.

이날 가스공사는 고비마다 우동현과 양우혁 그리고 최승욱이 공수에서 맹활약을 했다. SK 입장에서는 예상치 못했던 백업 자원에서 고비마다 득점이 나오면서 허를 찔렸다.

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강 감독은 "지난 경기에서 한쪽에 쏠려 무리하는 경향이 있었다. 수정하면서 연습을 했고, 1쿼터에 많이 나왔다. 코트 전체를 쓰려고 했던 부분을 선수들이 잘 이행했다. 마지막까지 잘해줬다"고 했다. 잠실=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com