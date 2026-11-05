서부는 휴스턴, 동부는 필라! NBA 파워랭킹. 골든스테이트의 약진, OKC의 몰락

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[스포츠조선 류동혁 기자] 서부는 휴스턴, 동부는 필라델피아다. 골든스테이트 워리어스는 톱 10에 진입했다.

미국 스포츠전문매체 CBS스포츠가 5일(이하 한국시각) 2026~2027시즌 NBA 주간 파워랭킹을 발표했다.

휴스턴이 1위를 차지했다. 7승1패 서부 1위다. 샌안토니오 스퍼스와 오클라호마시티, 서부의 2강이 주춤하다. 가장 좋은 출발을 휴스턴이 보이고 있다.

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이 매체는 '휴스턴은 지난 시즌보다 득점, 속공 득점, 어시스트 모두 늘어났다. 페이스와 볼 쉐어링이 전반적으로 많이 향상됐다. 휴스턴 전체적으로 강해졌다'고 했다.

휴스턴은 지난 시즌에도 다크호스로 꼽혔다. 케빈 듀란트를 영입했고, 알페렌 센군, 아멘 톰슨 등 강력한 선수들이 즐비했다. 단, 팀 케미스트리가 좋지 않았다. 공격은 경직됐다.

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올 시즌 메인 볼 핸들러 프레드 밴블릿이 부상에서 가세했다. 극적인 전력 변화를 보이고 있다.

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2위는 필라델피아다. 르브론 제임스와 제일런 브라운이 영입됐다. 이 매체는 '필라델피아는 호화멤버를 효율적으로 쓰고 있다. 타이리시 맥시는 MVP 모드의 맹활약을 보이고 있다'고 했다.

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3위는 샌안토니오, 4위는 디트로이트, 5위는 보스턴, 6위는 멤피스, 7위는 LA 레이커스가 차지했다.

골든스테이트가 15계단 상승한 9위에 진입했다. 스테판 커리의 고군분투가 강렬했다. 서부 선두권을 지키던 오클라호마시티 선더는 8계단 하락한 10위에 랭크됐다. 주축 선수들의 부상에 의한 경기력 저하 때문이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

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◇CBS스포츠 선정 NBA 파워랭킹

팀=순위

1=휴스턴

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2=필라델피아

3=샌안토니오

4=디트로이트

5=보스턴

6=멤피스

7=LA 레이커스

8=포틀랜드

9=골든스테이트

10=오클라호마

11=클리블랜드

12=미네소타

13=댈러스

14=뉴욕 닉스

15=토론토

16=뉴올리언스

17=워싱턴

18=애틀랜타

19=덴버

20=샬럿

21=마이애미

22=올랜도

23=인디애나

24=유타

25=피닉스

26=LA 클리퍼스

27=브루클린

28=밀워키

29=새크라멘토

30=시카고