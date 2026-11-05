6승6패, 공동 5위. 가스공사 이유있는 순위. 양우혁 김민규가 성장하고 있다

양우혁. 사진제공=KBL

김민규. 사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 대구 한국가스공사의 미래는 무럭무럭 성장하고 있다. 양우혁(19)과 김민규(24)다.

한국가스공사는 4일 잠실학생체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 원정경기에서 서울 SK를 82대76으로 잡아냈다.

SK는 9연승을 달리는 서울 삼성을 꺾는 등, 파죽의 5연승 행진을 달리는 팀이었다. 경기 전 예상의 SK의 일방적 우세. 하지만, 가스공사는 강력했다.

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그 중심에는 두 신예 선수가 있었다.

양우혁은 지난 시즌 각광을 받은 선수다. 삼일고 시절 고교 최고의 테크니션이었다. 특히 특유의 리듬과 크로스 오버 드리블은 알고도 못 막는 수준.

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단, 지난 시즌 파워의 부족함을 절실하게 느꼈다. 몸싸움에 밀리면서 특유의 드리블 리듬은 위력이 떨어졌고, 자연스럽게 슈팅 밸런스도 흔들렸다.

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비 시즌 양우혁은 뼈를 깎는 벌크업을 했다. 팀 수비에 대한 적응에도 초점을 맞췄다.

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SK전에서 양우혁은 고비마다 특유의 크로스 오버 드리블에 의한 외곽포를 적중시키며 팀에 활력을 불어넣었다. 강력한 외곽 수비를 지닌 SK도 양우혁의 돌파에 많이 흔들리는 모습이었다.

김민규는 지난해 신인 드래프트 2라운드에 지명됐다. 기대가 많지 않았던 선수였다.

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하지만, 특유의 강력한 운동능력이 빛을 발했다. 뛰어난 스피드와 폭발적 운동능력으로 김민규는 빠르게 가스공사의 핵심으로 자리매김했다.

이날 리그 최고의 포워드 안영준과 매치업이 됐다. 안영준은 강력한 파워와 스피드를 지닌 1대1로 막기 힘든 포워드다. 하지만, 김민규는 안영준과의 매치업에서 주눅들지 않았다.

안영준에게 18점을 내줬지만, 김민규 역시 11득점을 기록하면서 가능성을 보여줬다.

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강 혁 감독은 "양우혁은 기복이 있다. 하지만, 농구에 대한 열정은 정말 대단하다. 프로 수비를 익히기 위해 계속 영상을 보면서 보완하고 있고, 실제 많이 늘었다. 김민규도 꾸준히 성장하고 있다. 올 시즌을 통해 농구 열정이 큰 두 선수는 많이 성장할 것"이라고 했다.

가스공사는 올 시즌 직전 약체로 평가받았다. 사실 그럴 수밖에 없다. 가스공사 로스터에 국가대표는 단 1명도 없다. 2옵션 라건아는 '법적 문제'로 인해 비 시즌 늦게 합류했다. 외인 조합도, 국내 선수도 약체로 평가받았다. 하지만, 가스공사는 꾸준히 경기력을 향상시키고 있다. 6승6패. 공동 5위다. 비시즌 철저한 준비, 양우혁, 김민규라는 이유가 있는 순위다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com