충격 대반전 MVP 레이스. 루카 돈치치가 빅터 웸반야마를 앞질렀다. 1위 돈치치, 2위 웸반야마

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[스포츠조선 류동혁 기자] 루카 돈치치(LA 레이커스)가 빅터 웸반야마(샌안토니오)를 제쳤다.

미국 ESPN은 5일(이하 한국시각) NBA 정규시즌 MVP 배당률에서 '루카 돈치치가 +200으로 빅터 웸반야먀(+220)을 제치고 MVP 초반 레이스 선두에 나섰다'고 보도했다.

배당률이 가장 낮은 선수가 가장 유력한 MVP 후보다.

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시즌 전 가장 유력한 후보는 빅터 웸반야마였다. 샌안토니오 스퍼스의 절대 에이스인 그는 지난 시즌 MVP 레이스에서 3위를 차지했고, 올해의 수비수상도 수상했다.

올해도 유력하다. 압도적 수비력을 지니고 있다. 즉, 건강하게만 시즌을 치른다면 웸반야마의 수비상 수상은 떼논 당상.

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이 부분이 중요하다. MVP 투표에서 일단 가장 앞설 수 있는 요인이다.

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웸반야마는 6경기에서 평균 28.0득점, 10.7리바운드, 4.2블록을 기록 중이다.

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그런데 LA 레이커스 루카 돈치치의 시즌 초반은 미쳤다. 올 시즌 LA 레이커스는 5승2패, 서부 4위를 달리고 있다. 돈치치는 경기당 평균 36.2득점, 6.8리바운드, 7.6어시스트를 기록 중이다. 팀 성적과 개인 데이터 모두 훌륭하다. 특히 득점력이 말도 안되는 수준이다.

결국 근소한 차이로 초반 MVP 레이스는 돈치치가 웸반야마를 앞질렀다. 물론 아직 시즌은 길고 변수는 많다.

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3위는 샤이 길저스 알렉산더가 차지했고, 니콜라 요키치가 4위에 올랐다. 5위는 제이슨 테이텀, 6위는 야니스 아데토쿤보, 7위는 타이리스 맥시, 8위는 케이드 커닝햄, 9위는 제일런 브런슨, 10위는 쿠퍼 플래그가 차지했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com