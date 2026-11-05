KBL 출범 30주년 기념 다큐멘터리 시사회 개최

사진제공=KBL

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] KBL이 출범 30주년을 기념해 다큐멘터리 시사회를 연다.

KBL은 5일 보도자료를 통해 "오는 11월 24일(화) CGV용산아이파크몰에서 프로농구 출범 30주년 기념 다큐멘터리 '백코트:30년의 시간 속으로' 시사회를 개최한다"고 밝혔다.

1997년 프로농구 출범 이후 30년간의 발자취를 돌아보고, 리그 발전에 기여한 원로 및 관계자들에게 감사의 뜻을 전하기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 원로 농구인을 비롯해 현역 감독 및 대표 선수, 구단 관계자, 스폰서, 언론,방송 관계자 등이 참석하며, 팬 대표 30명도 초청할 예정이다.

Advertisement

이날 상영하는 다큐멘터리는 약 100분 분량으로, 프로농구 30년간의 주요 순간과 명장면, 선수 및 지도자들의 이야기를 담았다. 상영 후에는 다큐멘터리 출연진과 함께하는 특별대담과 30주년 기념 세리머니, 리셉션 등이 진행된다.

팬 대표 30명은 KBL 공식 소셜미디어를 통해 모집한다. 프로농구 30년의 역사와 함께한 특별한 사연을 남긴 신청자 중 추첨을 통해 선정하며, 자세한 신청 방법은 KBL 공식 인스타그램을 통해 안내할 예정이다.

류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Advertisement