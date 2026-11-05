제2의 커리. 8경기 결장. 올 시즌 첫 경기 6분 만에 쓰러졌다. 샬럿 콘 크니펠, 왼쪽 햄스트링 부상 재발 초비상!

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[스포츠조선 류동혁 기자] 제2의 커리로 찬사를 받았던 2년 차 신예 슈터 콘 크니펠이 또 다시 쓰러졌다.

크니펠은 5일(이하 한국시각) 미국 뉴욕 바클레이스 센터에서 열린 NBA 정규리그 원정 경기 브루클린 네츠와 샬럿 호네츠전에 출전했다.

올 시즌 첫 출전이었다. 그는 오프 시즌 왼쪽 햄스트링 부상을 입었다. 프리시즌을 모두 결장했고, 정규리그 첫 8경기에서 결장했다.

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야심차게 출전한 크니펠은 출전 6분도 되지 않아 왼쪽 햄스트링 부상을 입었다.

미국 ESPN은 '콘 크니펠은 하프타임에 왼 다리 통증이 있다고 했다. 샬럿 호네츠 찰스 리 감독은 경기 후 크누펠의 상태에 대한 언급을 하지 않았다. 정밀 검진 후 평가를 받을 것이라고 말했다고 했다'고 보도했다.

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이 매체는 '이날 경기 1쿼터 6분 12초를 남기고 드리블하며 코트를 돌진할 때 다리에 문제가 있는 듯 보였다. 크니펠은 부상을 당한 뒤 얼굴을 찡그리며 고통스러워했다'고 했다.

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지난 시즌 크니펠은 81경기에 출전, 평균 18.5득점, 5.3리바운드, 3.4어시스트를 기록했다. 신인 시즌 3점슛 성공개수 1위를 차지했고, NBA 올해의 신인왕 투표에서 쿠퍼 플래그에 이어 2위를 차지했다. 크니펠을 브랜든 밀러와 팀의 미래플랜의 코어로 설정한 샬럿은 라멜로 볼을 트레이드하면서 팀을 개편했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com