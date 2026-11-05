'돈치치가 MVP 1순위라고?' 웸반야마의 무력시위. 52P-24R, 그리고 8블록. MVP 후보 0순위 입증

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[스포츠조선 류동혁 기자] 빅터 웸반야마가 무력 시위를 하고 있다. 자신이 정규리그 최고의 MVP 후보라는 점을 입증했다.

또 다시 폭발했다.

웸반야마는 5일(이하 한국시각) 미국 샌안토니오 프로스트 뱅크에서 열린 NBA 정규리그 홈 경기에 출전했다. 상대는 텍사스 라이벌 댈러스 매버릭스였다.

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웸반야마는 34분 간 출전, 무려 52득점, 24리바운드, 8블록슛을 기록했다. 샌안토니오는 댈러스를 초접전 끝에 112-111로 눌렀다.

야투 성공률은 57.1%, 52득점, 24리바운드, 8블록슛을 하는 과정에서 단 1개의 실책만을 기록했다. 가공할 만한 위력이다.

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샌안토니오는 시즌 초반 경기력이 좋지 않다. 웸반야마는 고군분투했지만, 팀 동료들은 그의 에이스 그래비티를 잘 활용하지 못했다.

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댈러스에게 끌려 갔다.

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하지만, 웸반야마는 4쿼터 승부처에서 무서운 집중력을 발휘했다. 고비마다 3점포를 포함, 득점을 올렸다. 경기종료 2분을 남기고 치열한 접전 상황에서 팀 득점을 모두 책임졌다.

1분15초를 남기고 미드 점퍼를 성공시켰고, 댈러스가 쿠퍼 플래그가 골밑을 돌파하며 1점 차로 압박하자, 공격 리바운드를 잡은 뒤 강력한 풋백 덩크를 꽂았다.

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댈러스는 이번에 카이리 어빙이 미드 점퍼를 성공시키며 추격. 샌안토니오는 딜런 하퍼가 레이업 슛을 놓쳤지만, 이번에도 웸반야마는 공격 리바운드를 잡은 뒤 골을 넣었다.

댈러스는 경기종료 41초를 남기고 나지 마샬이 플래그의 패스를 받아 3점포를 터뜨리면서 극적인 동점을 만들었다.

절체절명의 경기 종료 24초 전. 웸반야마는 이번에도 공격 리바운드를 잡은 뒤 파울 자유투를 얻어서 2구를 성공. 결국 결승 득점이 됐다.

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샌안토니오는 6연승을 달렸다. 6승2패로 서부 컨퍼런스 공동 4위로 올라섰다.

미국 ESPN은 시즌 초반 MVP 1순위 후보로 LA 레이커스의 루카 돈치치를 꼽았다. 웸반야마는 2위였다. 하지만, 웸반야마는 무력 시위라도 하듯이 연일 맹활약을 펼치고 있다. 올 시즌 커리어 첫번째 MVP를 수상할 확률은 계속 높아지고 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com