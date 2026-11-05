'스승' 김상식 감독, '돌아온 제자' 오마리 스펠맨 울렸다…서울 삼성, 11경기 만에 10승 고지 '역대 최단경기 타이'

사진제공=KBL

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'스승' 김상식 서울 삼성 감독이 '돌아온 제자' 오마리 스펠맨(현대모비스)의 추격을 뿌리치고 승리했다.

서울 삼성은 5일 울산동천체육관에서 열린 울산 현대모비스와의 '2026~2027 KCC 프로농구' 원정경기에서 81대76으로 이겼다. 삼성(10승1패)은 개막 11경기 만에 '10승 고지'를 밟았다. KBL 역사상 '7호' 대기록을 작성했다. 반면, 현대모비스(3승8패)는 2연패에 빠졌다.

반전이 필요한 두 팀의 대결이었다. 삼성은 연승이 끊긴 상태였다. 삼성은 올 시즌 개막 9연승을 질주했지만, 직전 경기에서 '라이벌' 서울 SK에 고개를 숙였다. 현대모비스는 게이지 프림과 다리우스 베즐리, 두 외국인 선수이 동시에 6주 부상으로 이탈했다. 이날 경기를 앞두고 스펠맨을 일시 대체 선수로 영입해 급한 불 끄기에 나섰다.

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관심은 단연 김상식 감독과 스펠맨에 쏠렸다. 스펠맨은 과거 안양 KGC(현 안양 정관장)에서 뛰었다. 특히 2022~2023시즌 김상식 감독과 통합우승의 기쁨을 맛봤다. 하지만 스펠맨은 2023~2024시즌 체중 및 부상 문제로 팀을 떠났다. 이후 2024~2025시즌 원주 DB에서 대체 선수로 잠시 뛰었고 이번에 KBL로 돌아왔다.

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돌고돌아 적으로 만난 두 사람은 경기 전 환한 미소로 인사했다. 반가움은 잠시. 승부의 세계는 냉정했다. 스펠맨은 전반에만 12득점-6리바운드를 기록하며 삼성을 괴롭혔다. 외국인 선수 2명이 동시에 뛰는 2~3쿼터에도 존재감을 드러냈다. 삼성은 물러서지 않았다. 올 시즌 확실히 달라진 '단단한 집중력'을 자랑했다. '에이스' 케렘 칸터를 앞세워 경기를 풀었다. 뒷심에서 삼성이 웃었다. 삼성은 4쿼터 종료 37초를 남기고 80-76, 상대의 거센 추격 앞에 섰다. 김 감독은 작전 시간을 요청해 전열을 가다듬었다. 삼성은 상대의 트랩 수비를 잘 버텨냈다. 여기에 칸터가 상대 파울로 얻은 자유투를 성공하며 81대76, 승리의 마침표를 찍었다.

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삼성은 칸터가 32득점-12리바운드를 기록하며 팀을 승리로 이끌었다. 이관희(14득점) 한호빈(13득점)도 각각 두 자릿수 득점을 기록하며 힘을 보탰다. 현대모비스는 스펠맨이 23득점-7리바운드를 기록했지만 패배를 막지 못했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com