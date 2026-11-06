'존 무니→변준형 부상 OUT' 정관장, '자밀 워니 트리플 더블' SK 제압…KB, 하나은행 잡고 시즌 첫 승(종합)

사진제공=KBL

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[스포츠조선 김가을 기자]안양 정관장이 서울 SK를 누르고 2위로 올라섰다.

안양 정관장은 6일 안양 정관장 아레나에서 열린 서울 SK와의 '2026~2027 KCC 프로농구' 홈 경기에서 83대79로 이겼다. 정관장(8승4패)은 SK(5승3패)를 밀어내고 2위로 뛰어올랐다.

정관장은 최근 외국인 선수 존 무니가 장기 부상으로 이탈했다. 이날은 핵심 가드 변준형까지 발목 통증으로 경기에 나서지 못했다. 그러나 렌즈 아반도(21득점), 라숀 토마스(20득점-13리바운드)가 맹활약하며 팀을 승리로 이끌었다. 한승희(9득점) 박지훈 문유현(이상 8득점) 등 국내 선수들도 제 몫을 해내며 승리에 힘을 보탰다. 반면, SK는 자밀 워니가 14득점-12리바운드-11어시스트, 개인 통산 9번째이자 올 시즌 첫 '트리플 더블'을 작성했지만 팀의 패배를 막지 못했다.

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승패는 경기 막판 갈렸다. 두 팀은 경기 종료 17초를 남기고 80-79로 팽팽이 맞섰다. 정관장의 집중력이 더 좋았다. 문유현이 상대 파울로 얻은 자유투 2개를 침착하게 성공했다. 아반도도 자유투 1개를 추가하며 승리를 챙겼다.

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여자프로농구에선 '디펜딩 챔피언' 청주 KB스타즈가 부천 하나은행을 잡고 두 경기 만에 시즌 첫 승리를 챙겼다. KB는 6일 부천체육관에서 열린 하나은행과의 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 원정 경기에서 74대69로 이겼다. KB는 개막 두 경기 만에 시즌 첫 승리를 챙겼다. 반면, 하나은행은 개막 2연패를 기록했다.

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KB는 전반을 40-36으로 앞섰다. 하나은행은 4쿼터 들어 이이지마 사키를 앞세운 속공으로 매섭게 추격했다. 하나은행은 한때 63-64, 1점 차까지 따라갔다. 하지만 KB는 이채은과 허예은이 번갈아 3점슛을 꽂아 넣으며 승리를 거머쥐었다. KB는 나윤정(16득점) 송윤하(14득점) 이채은(13득점) 허예은(12득점) 등이 고르게 활약했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com