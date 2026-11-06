[오피셜]'이현중 OUT→허훈 4년 만의 대표팀 복귀' 韓 남자 농구, FIBA 월드컵 아시아 예선 출전 명단 발표

사진제공=KBL

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[스포츠조선 김가을 기자]2027년 농구 월드컵 아시아예선에 나설 태극전사가 확정됐다.

대한민국농구협회는 6일 '2027년 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아예선 윈도우5에 나설 최종 12명을 확정했다'고 발표했다.

니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구 대표팀은 카타르 도하에서 카타르(27일)-사우디아라비아(29일)와 격돌한다. 한국은 레바논, 일본, 카타르, 중국, 사우디아라비아와 F조에서 경쟁한다. 4승4패(1라운드 성적 포함)를 기록하며 조 4위에 랭크돼 있다. 2개 조로 진행되는 예선 2라운드에서는 각 조 상위 3팀과 조 4위 팀 중 성적이 좋은 1개 팀까지 모두 7팀이 본선에 진출한다.

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인터뷰하는 마줄스 감독 (영종도=연합뉴스) 이지은 기자 = 12년 만에 아시안게임 금메달을 획득한 남자 농구대표팀 니콜라이스 마줄스 감독이 21일 인천공항을 통해 귀국한 뒤 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 2026.9.21 jieunlee@yna.co.kr(끝)

이번 대표팀 명단엔 2026년 아이치-나고야 아시안게임 금메달 주역이 대거 이름을 올렸다. 이승현 이우석(이상 현대모비스) 이정현(소노) 장재석(KCC) 변준형 문유현(이상 정관장) 문정현(KT) 유기상(LG)이 부름을 받았다. 다만, 이현중(포틀랜드 트레일 블레이저스)과 여준석(시애틀대)은 미국 소속팀 일정상 이번 대표팀에는 합류하지 못했다.

부상 등의 이유로 아시안게임에 나서지 못했던 안영준(SK) 허훈(KCC) 양홍석(LG) 하윤기(KT)가 이번엔 함께한다. 특히 허훈은 2023년 열린 항저우아시안게임 이후 4년 만에 대표팀에 복귀한다. 허훈은 올 시즌 리그 12경기에서 평균 8.3개의 어시스트를 배달하며 이 부문 1위에 랭크돼 있다.

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한편, 대표팀은 20일 소집해 조직력을 점검한다. 23일 오전 0시 15분 '결전지' 카타르로 이동한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com