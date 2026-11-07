'해결사' 원주 DB 이선 알바노, 서울 삼성 원정 8연승 제지…수원 KT 3연승 질주(종합)

사진제공=KBL

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[스포츠조선 김가을 기자]원주 DB가 서울 삼성의 원정 8연승 신기록 수립을 저지했다.

원주 DB는 7일 원주 DB프로미 아레나에서 열린 서울 삼성과의 '2026~2027 KCC 프로농구' 홈 경기에서 삼성에 84대76으로 이겼다. 이선 알바노가 승부처였던 4쿼터에만 13점을 꽂아넣으며 승리에 앞장섰다. DB(7승5패)는 4위를 유지했다. 반면, 삼성(10승2패)은 대기록을 눈앞에서 놓쳤다. 삼성은 직전 울산 현대모비스와 경기에서 구단 최다 원정 7연승 타이기록을 섰다. 이날 이겼다면 이 부문 신기록을 쓸 수 있었다.

승패는 4쿼터에 갈렸다. 삼성은 '에이스' 케렘 칸터가 파울 트러블로 4쿼터 초반 벤치에서 경기를 지켜봤다. DB가 틈을 놓치지 않았다. 알바노의 스틸에 이은 정효근의 득점, 알바노의 화려한 더블 클러치 득점이 연달아 나오면서 DB는 3점 차까지 따라붙었다. 경기 종료 5분여를 남기고 칸터가 다시 코트로 들어갔지만, DB의 기세를 막지 못했다. 레이션 해먼즈의 득점에 알바노의 3점이 더해지면서 DB는 4분 10여초에 73-71로 역전했다. 1분 40여초를 남기곤 해먼즈가 알바노의 패스를 받아 3점슛을 완성하며 6점 차로 달아났다. 이어진 삼성 공격에서 크리스 맥컬러가 파울을 범해 공격권을 DB에 헌납하면 승부의 추는 확연하게 기울었다.

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알바노는 양 팀 최다 26득점을 책임졌다. 해먼즈도 3점 4개를 포함해 24득점을 기록했다. 삼성에서는 맥컬러가 24득점, 이규태가 14득점을 기록했지만 패배를 막지 못했다.

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창원체육관에서는 창원 LG가 고양 소노를 86대85로 물리치고 시즌 첫 홈 승리를 챙겼다. LG(5승6패)는 7위를 유지했고, 소노(4승9패)는 충격 5연패하며 9위로 내려앉았다.

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경기는 끝날 때까지 끝난 게 아니었다. 소노는 경기 종료 직전 이정현의 3점슛으로 85-84, 리드를 잡았다. 그러나 LG는 경기 종료 불과 1초를 남기고 아치 굿윈의 결승골로 역전에 성공했다. 굿윈은 단독 돌파에 이은 골 밑 득점에 성공해 LG에 승리를 안겼다.

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수원 KT소닉붐 아레나에서는 홈팀 수원 KT가 대구 한국가스공사를 92대81로 잡고 3연승을 달렸다.

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KT는 패리스 배스가 양 팀 최다 31득점, 트레이 포터가 22득점을 기록하며 승리를 합작했다. 이로써 KT와 한국가스공사는 각각 5위(6승6패)와 6위(6승7패)로 서로 자리를 바꿨다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com