韓 여자농구 '레전드' 전주원 아산 우리은행 감독, 용인 삼성생명 잡고 '프로 사령탑 첫 승리'

사진제공=WKBL

사진제공=WKBL

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]'레전드' 전주원 아산 우리은행 감독이 사령탑으로 '첫 승'을 챙겼다.

아산 우리은행은 7일 아산 이순신체육관에서 열린 용인 삼성생명과의 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 홈경기에서 65대54로 이겼다. 우리은행은 개막 두 경기 만에 시즌 첫 승리를 신고했다.

여자프로농구 '레전드' 전 감독은 지난 4월 위성우 감독의 뒤를 이어 우리은행의 지휘봉을 잡았다. 전 감독은 2021년 열린 도쿄올림픽에서 대한민국 여자대표팀을 이끄는 등 지도자 경험을 풍부히 쌓았지만, 프로에선 줄곧 조력자 역할을 해왔다. 그는 올 시즌에서야 프로 사령탑으로 새 도전에 나섰다.

Advertisement

이날 우리은행은 '슈터' 강이슬이 부상으로 경기에 나서지 못했으나, '에이스' 김단비가 23득점-7리바운드를 기록하며 팀에 첫 승리를 안겼다. 또한, 이명관은 개인 통산 스틸 100개를 채웠다.

사진제공=WKBL

한편, 인천 신한은행은 부산사직체육관에서 열린 부산 BNK와의 원정 경기에서 68대59로 이겼다. 신한은행은 단독 선두로 올라섰다.

Advertisement

신한은행은 2쿼터 막판 홍유순과 박진영의 연속 6득점으로 30-25로 앞서나간 뒤로는 한 번도 리드를 빼앗기지 않고 승리했다. 홍유순이 21득점-10리바운드를 기록하며 팀을 이끌었다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com