韓 여자농구 '레전드' 전주원 아산 우리은행 감독, 용인 삼성생명 잡고 '프로 사령탑 첫 승리'

[스포츠조선 김가을 기자]'레전드' 전주원 아산 우리은행 감독이 사령탑으로 '첫 승'을 챙겼다.
아산 우리은행은 7일 아산 이순신체육관에서 열린 용인 삼성생명과의 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 홈경기에서 65대54로 이겼다. 우리은행은 개막 두 경기 만에 시즌 첫 승리를 신고했다.
여자프로농구 '레전드' 전 감독은 지난 4월 위성우 감독의 뒤를 이어 우리은행의 지휘봉을 잡았다. 전 감독은 2021년 열린 도쿄올림픽에서 대한민국 여자대표팀을 이끄는 등 지도자 경험을 풍부히 쌓았지만, 프로에선 줄곧 조력자 역할을 해왔다. 그는 올 시즌에서야 프로 사령탑으로 새 도전에 나섰다.
이날 우리은행은 '슈터' 강이슬이 부상으로 경기에 나서지 못했으나, '에이스' 김단비가 23득점-7리바운드를 기록하며 팀에 첫 승리를 안겼다. 또한, 이명관은 개인 통산 스틸 100개를 채웠다.
한편, 인천 신한은행은 부산사직체육관에서 열린 부산 BNK와의 원정 경기에서 68대59로 이겼다. 신한은행은 단독 선두로 올라섰다.
신한은행은 2쿼터 막판 홍유순과 박진영의 연속 6득점으로 30-25로 앞서나간 뒤로는 한 번도 리드를 빼앗기지 않고 승리했다. 홍유순이 21득점-10리바운드를 기록하며 팀을 이끌었다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com