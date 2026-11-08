'르브론 효과는 명확하다' 필라델피아 초반 러시. 미 ESPN의 분석 "에이스는 맥시. 맥시 업그레이드, 르브론 영향 미쳐"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 필라델피아 76ers은 올 시즌 '슈퍼팀'이다. 8승2패. 시즌 초반 출발은 예상 그 이상이다.

르브론 제임스 효과다. 많은 전문가들이 지적한다. 어떤 효과가 있을까.

미국 ESPN은 8일(한국시각) '슈퍼팀이라는 용어는 종종 남용되지만, 필라델피아는 의심의 여지가 없다. 5개의 정규리그 MVP, 5개의 파이널 MVP 상을 거머쥔 선수들이 함께 뛰고 있다'며 '르브론 제임스는 많은 것을 필라델피아게 가져왔다. 필라델피아 에이스는 타이리시 맥시인데, 그는 올 시즌 한 단계 도약한 것으로 보인다. 르브론이 합류하면서 맥시의 도약에 많은 도움을 줬다'고 분석했다.

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이 매체는 '역사적으로 슈퍼팀은 스타들이 역할에 적응하면서 공격이 수비보다 떨어지는 경우가 많았다. 2007~2008 시즌 보스턴 셀틱스는 케빈 가넷, 폴 피어스, 레이 앨런이 빅3를 형성했는데, 첫 10경기에서 평균 93.5점에 그쳤지만 수비는 첫 경기부터 1위였다. 2010~2011 시즌 마이애미 히트는 처음부터 상위 5위 안에 드는 수비를 보였지만, 부진한 공격 경기로 인해 9승 8패로 시즌을 시작했다'며 '필라델피아도 공격 효율성 측면에서 하위 10위에 머물러 있지만 수비는 상위 3위권에 들고 있다. 수비는 강력함이 원정에서 4전 전승을 거둔 이유 중 하나이고, 개막전 뉴욕 닉스와 디트로이트 피스톤스을 잡은 핵심 이유'라고 했다.

슈퍼팀의 특성을 보여주는 또 다른 지표도 있다. 클러치 타임에서 강력함이다. 결국 승부처에서는 상대 수비를 찢는 샷 크리에이터가 필요하고, 많으면 많을 수록 다양한 공격루트와 공격 효율이 높아진다. 승부처에서 강할 수 있는 핵심 동력이다.

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이 매체는 '르브론 제임스, 제일런 브라운, 조엘 엠비드, 타이리스 맥시가 클러치 타임을 주도하고 있다. 동부 컨퍼런스 한 스카우트는 결정적인 순간에 그들은 정말 훌륭했고, 승부처에서 우유부단함은 거의 보이지 않았다고 평가했다'고 보도했다.

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필라델피아는 마지막 5분 내에 점수 차가 5점 이내의 박빙 상황에서 7승무패를 기록 중이다. 아직 시즌 초반이기 때문에 성급한 결론은 지양해야 한다. 하지만, 시즌 초반 확실히 클러치 능력은 필라델피아가 리그에서 가장 뛰어나다. 슈퍼팀의 위엄이다.

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이 매체는 '동부 컨퍼런스 한 단장은 필라델피아의 에이스는 타이리스 맥시다. 4쿼터 승부처에서 가장 신뢰받는 선수다. 르브론도 그를 신뢰하고 있다. 맥시는 훌륭한 선수였지만 동시에 자신의 수준을 끌어올렸다. 르브론이 필라델피아에 가세하면서 나온 핵심적 변화라고 했다'고 분석했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com