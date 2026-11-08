웸반야마 아킬레스건. 우승후보 샌안토니오 충격적 약점. 美 매체 "웸비의 코트 IN&OUT, 산왕의 두 얼굴"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 샌안토니오 스퍼스는 7승2패로 서부 최상위권을 달리고 있다. 1위 LA 레이커스(8승1패)와는 단 1게임 차다.

겉으로 보기에는 승승장구. 지난 시즌 파이널에 올랐던 샌안토니오 스퍼스는 뉴욕 닉스에게 파이널에서 분루를 삼켰다. 올 시즌 더욱 강해진 것처럼 보인다.

지난 시즌 파이널 경험을 획득했고, 스리 가드를 파격적으로 쓰고 있다. 디애런 팍스, 딜런 하퍼, 스테판 캐슬이 핵심이다. 스리 가드 시스템은 수비에서 강력한 압박과 다양한 공격력을 창출한다.

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지금까지는 성공적 실험이다.

그런데, 핵심 문제가 해결되지 않았다. 빅터 웸반야마가 코트에 있을 때와 없을 때 차이가 너무 크다.

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미국 농구전문매체 바스켓볼 네트워크는 8일(한국시각) '빅터 웸반야마가 코트를 떠날 때 샌안토니오 스퍼스는 고전한다. 그 차이가 너무 극단적이다'라며 '웸반야마가 코트에 있을 샌안토니오의 득실 마진은 +21.2다. 없을 때는 -14.7. 즉, 웸반야마의 유무에 따라 무려 36점의 차이가 있다. 엄청나고 충격적 격차'라며 '지난 시즌 파이널에서도 이 문제가 패배의 핵심 원인이었다. 샌안토니오는 올 시즌 이 문제를 해결하지 못한 셈'이라고 했다.

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이 매체는 '지난 시즌 샌안토니오는 신뢰할 만한 백업 빅맨 루크 코넷을 보유하고 있다고 했다. 하지만 코넷은 올 시즌 초반 극도로 부진하다. 득실 마진은 무려 -18.5다. 3명의 가드 라인업은 예상대로 괜찮다. 잘 작동하고 있다. 하지만, 샌안토니오는 빅맨 문제를 해결할 방법을 찾아야 한다. 특히 플레이오프에서는 이 문제는 더욱 본격적으로 불거질 수 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com