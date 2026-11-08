'갓바노', 서울 삼성 태풍 잠재우다. 원주 DB 알바노 클러치에만 13점 폭발. 승부처 완벽하게 지배

이선 알바노. 사진제공=KBL

이선 알바노. 사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] '갓바노'의 신기에 가까운 클러치 능력에 서울 삼성의 태풍도 잠잠해 졌다.

원주 DB는 7일 원주 DB프로미 아레나에서 열린 2026~2027시즌 KCC 프로농구 정규시즌 홈 경기에서 서울 삼성을 84-76으로 눌렀다.

DB 에이스 이선 알바노는 무려 26점을 폭발시켰다. 더욱 주목할 부분은 4쿼터 득점력이다.

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13점을 집중했는데, 모두 승부처에서 나온 알바노의 1대1 공격이었다.

DB는 7승5패로 4위를 유지했고, 개막전 9연승을 달린 삼성은 10승2패를 기록했다.

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삼성은 3쿼터 초반까지 10점 차 리드를 잡아냈다. 여전히 견고했다. 강력한 수비를 바탕으로 이근휘가 3점슛 2방을 몰아치면서 리드를 잡아냈다.

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1라운드 MVP를 수상한 케렘 칸터가 파울 트러블에 걸리면서 벤치로 나간 상황. 하지만, 삼성은 여전히 강력했다.

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하지만, DB에는 절대 에이스 알바노가 있었다.

4쿼터 추격을 시작했다. 알바노의 스틸이 정효근의 속공 득점으로 이어졌고, 알바노는 공격 제한시간에 걸릴 때마다 화려한 드리블, 헤지테이션 무브로 삼성의 골밑을 공략했다.

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공격 제한 시간에 쫓겨 던진 서커스 샷이 림을 그대로 통과하기도 했다.

결국 알바노의 3점포가 폭발하면서 DB는 경기 막판 역전에 성공했다. 결국 이날 경기 내내 부진한 레이션 해먼스의 결정적 3점포가 림을 통과하면서 DB는 승리를 확정지을 수 있었다.

알바노가 없었다면, 승부처를 이기긴 쉽지 않았다.

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DB는 1옵션 외국인 선수 헨리 엘런슨이 뇌진탕 증세로 전열에서 이탈한 상황이다. 앨런 윌리엄스를 긴급 수혈했지만, DB 특유의 강력한 트랜지션 공격이 무너진 상황이다. 객관적 전력 자체가 좋지 않다. 하지만, 알바노의 맹활약으로 귀중한 1승을 챙기면서 한숨을 돌리게 됐다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com